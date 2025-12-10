Un asesinato cada 39 minutos, la cifra más alta desde 2014 en Colombia: Universidad Externado

Un informe de la Universidad Externado de Colombia revela la cifra oficial de los homicidios en Colombia durante el gobierno del presidente Gustavo Petro en el que contradice directamente la versión del propio mandatario, además la Fundación Ideas para la Paz (FIP) coinciden en que la violencia no ha disminuido en Colombia. Por el contrario, los datos revelan un incremento sostenido.

En los tres años del actual gobierno se registraron más de 40.000 homicidios, superando los 37.795 ocurridos bajo el gobierno Duque y los 36.000 del segundo mandato de Santos.

Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, se reportaron 13.817 homicidios, lo que equivale a un asesinato cada 39 minutos, la cifra más alta desde 2014. Esto representa el peor registro de violencia homicida en 11 años, justamente durante un gobierno que prometió reducir estas cifras bajo la política de Paz Total. En comparación, durante el gobierno Duque se registraba un asesinato cada 42 minutos y en el de Santos cada 43.

El informe señala un deterioro grave en la región Caribe, donde se presentan disputas entre el Clan del Golfo, disidencias, ELN, bandas urbanas y redes transnacionales.

El mapa criminal se ha fragmentado y actualmente opera un número creciente de microestructuras violentas, más difíciles de rastrear y con mayores recursos. En el Catatumbo, el caso de Tibú, Norte de Santander, la cifra es alarmante: pasó de 29 a 129 homicidios y alcanzó una tasa de 187,5 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país, impulsada por disputas entre varios grupos armados y redes del narcotráfico.

Por su parte, Bogotá registró 229 homicidios más en el trienio, un aumento del 7,1 %, y solo en 2024 esta cifra creció un 14,8 %.

El panorama se agrava con el más reciente dato de Índice AML de Basilea, que mide riesgos de lavado de dinero y delitos financieros, ubicó a Colombia en el puesto 99 entre 177 jurisdicciones, con un puntaje de 5,05. Aunque clasifica como un riesgo medio, este ha sido creciente en los últimos cinco años, lo que evidencia un deterioro adicional en materia de seguridad y control de economías ilegales.