Tránsito anuncia cierres viales en el Malecón por la carrera “Corre por ellas”

Carrera "Corre Por Ellas" este miércoles, 10 de diciembre. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

La Secretaría de Tránsito de Cúcuta anunció cierres viales en el sector del Malecón con motivo de la realización de la carrera “Corre por ellas”, una actividad recreativa que tendrá recorridos de 3 y 6 kilómetros y que concentrará a miles de ciudadanos.

El secretario de Tránsito, Joan Botello, explicó a Caracol Radio que se trata del mismo cierre que se aplica de manera habitual los miércoles, aunque en esta oportunidad se adelantará por el evento.

“Es el mismo cierre habitual de todos los miércoles, la dirección del Malecón en el carril que va de sur a norte, desde la glorieta de San Rafael hacia la glorieta del puente de Guadua”, precisó.

Botello indicó que, debido a la carrera, la restricción vehicular iniciará más temprano. “Usualmente los miércoles se cierra a las siete de la noche, hoy por la carrera se cierra a las cinco de la tarde”, señaló.

Sobre la asistencia prevista, el funcionario estimó que la jornada contará con una alta participación ciudadana.

“Creemos que alrededor de 11 mil a 12 mil personas van a asistir hoy, que es lo que se maneja un miércoles cuando no hay eventos masivos”, afirmó.

Para garantizar la movilidad y la seguridad vial, la Secretaría de Tránsito desplegará personal adicional en la zona.

“Articulamos alrededor de 40 personas, entre agentes de tránsito, articuladores y el director de campañas, para apoyar donde más se presenta aglomeración”, explicó el secretario.

Frente a la movilidad en la ciudad, el funcionario recomendó a los conductores tomar vías alternas como la Gran Colombia, la avenida San Luis y la avenida Libertadores, y hacer uso del transporte público.

“La recomendación principal es que traten de utilizar el transporte público oficial y los taxistas, de esta manera metemos menos vehículos a la zona y agilizamos la movilidad”, dijo.

Finalmente, Botello hizo un llamado a respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad durante la jornada.

“De esta manera vamos a seguir bajando los siniestros y ojalá no se enluten las familias cucuteñas en este mes de diciembre”, concluyó.