Temblor en Colombia: memes inundan redes sociales luego del movimiento telúrico que despertó al país

En la madrugada del día de hoy, 10 de diciembre, un fuerte temblor se presentó en Colombia, pues con un movimiento que registró una magnitud de 5.8 grados en la escala de Richter, muchas personas tuvieron que evacuar sus viviendas al rededor de las 3:27 AM. Luego de esto, y a pesar de la hora en que se dio el movimiento telúrico, los memes empezaron a rondar a través de las redes sociales.

El sismo tuvo como epicentro La Mesa de los Santos, una meseta ubicada en el departamento de Santander en Colombia, que además es un lugar reconocido por su alta actividad sísmica y que ha sido catalogado como un lugar único en el mundo. Sin embargo, en esta ocasión, el movimiento fue tan fuerte que sacudió diferentes regiones del país.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento fue percibido en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, y demás regiones del territorio. Este fenómeno causó una gran angustia en la población, principalmente a causa de la hora en que se presentó, mientras los colombianos se encontraban durmiendo.

Sin embargo, a pesar del susto que se llevaron muchas personas al despertarse en medio del sismo, no fue un impedimento para que se empezaran a compartir unan gran cantidad de videos y memes para afrontar la situación de manera sarcástica, pues como es costumbre para muchos luego de un sismo, entran a redes sociales para verificar que otras personas también hayan percibido el movimiento.

A continuación le dejamos los mejores:

Debido a la hora en que sucedió el sismo, muchas personas aseguran que decidieron no evacuar sus hogares, así como muchas otras, no sintieron el movimiento en medio de su descanso.

Cientos de colombianos aseguran que el reporte habitual por parte del Sistema Geológico Colombiano, que confirma los sismos a través redes sociales, se demoró más tiempo de lo normal en ser publicado.

#temblor más rápido me actualizaron los memes, que el servicio geológico colombiano pic.twitter.com/ku6JNn4fJT — Camila Córdoba (@C11Cordoba) December 10, 2025

Usuarios bromearon con el epicentro del temblor, ya que su nombre es ‘La Mesa de los Santos’ por lo que muchas personas lo asociaron sarcásticamente con el expresidente Juan Manuel Santos.

El #temblor fue en la Mesa de los Santos. pic.twitter.com/M52NOvqfNp — X Post 1A (@XPost1A) December 10, 2025

Luego del fuerte sismo que sacudió al país, muchas personas continuaron desvelándose a la espera de que se pudiera dar una replica que no llegó

Yo viendo los memes en X después del temblor y sin poder dormir.#temblor pic.twitter.com/J8e3WjlEqy — Viviana Arciniegas (@ViviArci) December 10, 2025

Usuarios bromearon acerca de los constantes sismos que se registran en el departamento de Santander, donde al igual que La Mesa de los Santos, cuentan con diferentes lugares son considerados sísmicamente activos

#Temblor en Colombia:



Los Santandereanos // El resto de Colombia pic.twitter.com/PJrVZcxZg8 — Serris 🌀 (@datoatipico) December 10, 2025

Miles de bogotanos tuvieron que evacuar sus viviendas y edificios en medio del sismo, sin importar el frio que hacía a las 3:00 AM en la capital

Yo afuera, en Bogotá, a las 3 am por el temblor 🥶 #temblor pic.twitter.com/hrEfyDIYzh — Jose Realpe (@joserealpe) December 10, 2025

Muchas personas aseguran que los perros pueden sentir con anterioridad cuando sucederá un temblor, sin embargo, usuarios aseguraron que muchas mascotas no sintieron el sismo

Dado que el sismo ocurrió en la madrugada del día miércoles, muchas personas interrumpieron su descanso para evacuar, aun teniendo que madrugar a trabajar pocas horas después

Yo en el trabajo luego de que el #Temblor me despertó a las 3.30 am pic.twitter.com/MMyyXV94zf — Alex (@VenteDigo1) December 10, 2025

Hinchas del equipo de fútbol Deportes Tolima aseguran que la última vez que tembló su equipo quedó campeón de la liga de fútbol colombiana

❤️💛 La última vez que tembló muy duro en Colombia, Tolima quedó Campeón……#temblor pic.twitter.com/4f1pDQ4Myb — Humo Vinotinto (@HumoVinotintoOF) December 10, 2025

