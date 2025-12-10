Taxista señalado de abusar sexualmente de dos pasajeras fue enviado a la cárcel en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación judicializó al taxista Gustavo Adolfo Pretel Morales, presuntamente responsable de las agresiones sexuales a las que fueron sometidas dos mujeres de 31 y 21 años, quienes habrían requerido sus servicios de transporte.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Labores de policíajudicial evidenciaron que en horas de la tarde del 2 de septiembre y el 5 de octubre pasados el ahora procesado fue contactado por las víctimas para movilizarse. Durante el viaje el hombre habríamodificado la ruta propuesta, para llevar a las mujeres a sectores despoblados que colindan con el barrio Country y la Terminal de Transporte.

Acciones adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en desarrollo de las pesquisas preliminares evidenciaron que en el lugar le hombre, de 30 años, intimidaba con un arma cortopunzante a las mujeres, en el asiento trasero del vehículo.

Luego de apropiarse de los objetos de valor, y aprovechando que el automotor contaba con vidrios polarizados Pretel Morales habría abusado sexualmente de las mujeres. Por estos hechos una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abusos Sexuales (Caivas) imputóal procesado los delitos de acceso carnalviolento, actos sexualesviolentos y hurto.

Tras rechazar los cargos en su contra,el hombre fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.