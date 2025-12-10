Refinería de Cartagena finalizó el mantenimiento en unidad de tratamientos de aguas industriales

Con el objetivo de garantizar la producción de combustibles de calidad que requiere Colombia y conservar altos estándares en el tratamiento de aguas industriales, la refinería de Cartagena finalizócon éxito el mantenimiento programado de la Unidadde Tratamiento de Aguas Agrias Fenólicas (U037), que hace parte de su esquema de operación para el tratamiento ambiental.

Durante estos trabajos, que se extendieron durante 21 días,se emplearon alrededorde 220 personas en el pico más alto de actividad, a través de nueve empresasaliadas, encargadas de la selección y la contratación de mano de obra local.

Para impulsar la economía de la ciudad, Ecopetrol también priorizó la compra a proveedores locales de suministros como materiales, herramientas y servicios.

El mantenimiento mayor o paradatécnica de planta, como comúnmente se conocen estas intervenciones, se realiza con el fin de inspeccionar los equipos para reparaciones, reemplazo de piezas, mejoras técnicas o de proceso que permiten recuperar la capacidad original de los equipos, aumentar su ciclo de vida y mejorar su desempeño.

En el transcurso de esta parada se contempló la intervención de 42 equipos dentro de los cuales se tienen tambores, intercambiadores de calor, una torre, tuberías,motores y varios equipos de instrumentación y control, con el objetivo de mejorar los procesos empleados para la reutilización del recurso hídrico en la operación y mitigar los impactos ambientales de los vertimientos.

Durante el periodo del mantenimiento, la Refinería garantizó el abastecimiento de combustibles para el país.

Gracias a estas intervenciones operativas, se han generado este año más de 1.000 empleos en la ciudad. La refinería de Cartagena ejecutaeste trabajo de manera coordinada con empleados directos y empresas contratistas para cumplir con este cronograma, dando prioridad al cuidado de la vida de las personas y del ambiente.