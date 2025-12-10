Lidera 4.0: fortalece el liderazgo empresarial en Cartagena

Programa diseñado para robustecer las capacidades estratégicas, adaptativas y directivas de las medianas y grandes empresas del territorio. La iniciativa se consolida como un paso decisivo dentro de la apuesta institucional por formar líderes capaces de impulsar organizaciones más competitivas, sostenibles y preparadas para los desafíos actuales del entorno empresarial.

El programa convocó 60 empresas, de las cuales completaron la fase de diagnóstico integral, un proceso que permitió obtener información clave sobre cultura organizacional, gobernanza, liderazgo, innovación, sostenibilidad y madurez digital. Como resultado, se generaron 46 informes empresariales, insumos estratégicos que fortalecen la toma de decisiones y proyectan mejoras de alto impacto.

Lidera 4.0 desarrolló 40 horas de formación aplicada, distribuidas en cinco módulos esenciales para la alta dirección: liderazgo consciente, pensamiento crítico, innovación, inteligencia artificial y cultura organizacional. Esta formación fue impartida por la Universidad de los Andes, lo que elevó la rigurosidad técnica y conceptual del programa. De manera complementaria, se realizaron 20 horas de mentorías grupales, orientadas a contrastar criterios, validar decisiones y fortalecer la coherencia entre estrategia y ejecución.

Empresas más competitivas para un territorio en crecimiento

Los resultados del programa confirman una tendencia positiva: Cartagena avanza hacia modelos de liderazgo más analíticos, adaptativos y alineados con las demandas de un entorno competitivo y cambiante.

“Lidera 4.0 confirma que Cartagena cuenta con líderes capaces de transformar sus organizaciones desde el conocimiento, la innovación y una dirección estratégica orientada al futuro. En la Cámara de Comercio seguiremos impulsando estos procesos porque el liderazgo empresarial es un pilar fundamental para el progreso y la competitividad regional”, expresó *Andrea Piña Góme*z, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Con el cierre de esta primera versión, la Cámara reafirma su compromiso con la formación de líderes empresariales que, al fortalecer sus propias capacidades, potencian las de todo el ecosistema económico, proyectando un 2026 de mayor integración, crecimiento sostenible y desarrollo territorial.