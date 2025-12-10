Liberan en Ocaña a Belisario Peñaranda tras dos meses de secuestro

Norte de Santander.

En las últimas horas de este 9 de diciembre fue dejado en libertad Belisario Peñaranda Galaviz, un adulto mayor de más de 80 años que permanecía secuestrado desde el pasado 8 de octubre, cuando hombres armados irrumpieron en su finca ubicada en zona rural del municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

El secuestro ocurrió específicamente en el corregimiento de San Roque, vereda La Esmeralda, hasta donde llegaron sujetos encapuchados que se llevaron al adulto mayor con rumbo desconocido.

Desde ese momento, sus familiares vivieron semanas de incertidumbre por su estado de salud y su paradero.

El pasado 20 de noviembre se conoció un video en el que Peñaranda Galaviz aparecía como prueba de supervivencia.

En la grabación, el hombre pedía ser liberado y hacía referencia a su delicada condición médica, mientras solicitaba a sus familiares atender las exigencias económicas de sus captores.

Con el paso de los días, su caso generó preocupación en el departamento, al punto que a comienzos de diciembre el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, pidió públicamente la liberación de las personas secuestradas en la región, haciendo un llamado especial por la situación de Belisario debido a su avanzada edad.

Tras quedar en libertad, Peñaranda Galaviz fue trasladado a Ocaña, donde actualmente recibe atención médica en el hospital Emiro Quintero Cañizares.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo algún tipo de pago para lograr su liberación ni se conocen detalles oficiales sobre las circunstancias en las que recuperó su libertad, a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades.