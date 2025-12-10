Intervención histórica de la vía de Manzanillo, en El Bosque

La espera pronto terminará. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció la intervención total de la transversal 52 —la emblemática vía al sector Manzanillo en El Bosque, una vía que durante años padeció el abandono, los huecos y la congestión permanente, afectando la movilidad hacia una de las zonas institucionales y portuarias más importantes de la ciudad.

El anuncio se dio este miércoles durante una visita oficial a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, donde el mandatario confirmó que esta intervención se priorizará a partir de enero de 2026, destinando los recursos necesarios para transformar por completo la vía, desde su inicio en la Avenida del Bosque hasta las entradas de las instituciones y empresas ubicadas en el sector.

“En enero de 2026 priorizaremos los recursos para intervenir esta vía y dignificar las instituciones que aquí se encuentran. Es fundamental que la Escuela Naval de Cadetes ‘Almirante Padilla’ cuente con una vía de acceso en óptimas condiciones por lo que representa para la ciudad y para nuestras aguas. Son cientos de personas las que ingresan por aquí a diario y esta entrada debe estar a la altura”, afirmó el alcalde Dumek Turbay durante una visita a esta institución naval.

El mandatario resaltó que este anuncio es resultado de semanas de trabajo interinstitucional, en las que la Secretaría de Infraestructura y su equipo técnico han sostenido reuniones con directivos de la Escuela Naval, Cardique, empresas de la zona, vecinos y otras dependencias distritales para definir trazado, alcance, impactos, requerimientos ambientales y garantías de movilidad segura durante la ejecución de la obra.

El director de la Escuela Naval de Cadetes, contraalmirante Jhon Henry Ruiz, celebró la noticia y agradeció la decisión del gobierno distrital. “Nos alegra profundamente la respuesta del alcalde. Esta vía es vital para cientos de personas que ingresan diariamente a nuestras instalaciones. Esta intervención resolverá una problemática histórica y mejorará la movilidad de todo el sector. Valoramos el compromiso del alcalde Dumek Turbay por mantener a Cartagena impecable y por atender con prontitud las necesidades de infraestructura que inciden en el desarrollo de la ciudad”.

Una obra que se suma al plan de transformación vial de la ciudad

La intervención de la Transversal 52 se articula con el gran programa de transformación vial que lidera la Administración Distrital. La Fase 1 y Fase 2 del Plan de Rehabilitación de la Malla Vial ya completaron más de 100 calles construidas y puestas al servicio de las comunidades en las tres localidades.

Actualmente, el Distrito ejecuta la tercera fase del programa, denominada Vías para la Felicidad, un paquete de 40 nuevas obras que ya avanza con frentes de trabajo activos en puntos clave de la ciudad como la avenida Pedro Romero, la avenida del Consulado, la vereda Tierrabaja, el corregimiento Punta Canoa, la reconstrucción de la Diagonal 30 de Ceballos, las nuevas vías de La Candelaria, y otros sectores donde ya se construyen nuevas calles que dignifican la vida de miles de familias.