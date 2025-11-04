Abogado de Ricardo Roa presenta 75 folios de pruebas a Fiscalía: “adquisición del apartamento 901 fue legal”

Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.

El abogado Juan David León, apoderado de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, presentó ante la Fiscalía aproximadamente 75 folios que detallan cheques, extractos bancarios y contratos buscando demostrar que no hubo irregularidades en la compra del apartamento 901, hecho por el cual cursa una investigación en su contra.

El abogado León señaló que el pago se soportó en el sistema financiero, incluyendo créditos bancarios adquiridos: “fue adquirido de manera lícitamente pagado en su integralidad” y la transacción cuenta con una “trazabilidad totalmente legítima”.

Enfatizó que la compra no tiene relación alguna con el cargo actual de Roa en la petrolera.

“Ni siquiera era presidente de Ecopetrol, no se había ni siquiera mencionado ni especulado en los medios ese posible nombramiento” cuando se realizaron los primeros acercamientos a finales de 2022.

La compra del apartamento

El apartamento 901 fue comprado por parte del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán al empresario del mundo de los hidrocarburos, Serafino Iacono, en diciembre de 2022 en el norte de Bogotá,

El máximo ente investigador tiene abierta una indagación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por la compra del inmueble, que según la escritura pública, tuvo un valor de 1.800.000.000 millones de pesos, un precio supuestamente rebajado con respecto a su valor real.