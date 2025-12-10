Gobernación de Bolívar gestiona recursos para financiar aseo y vigilancia de colegios

En la asamblea departamental se realizó la socialización del proyecto de ordenanza, “Por medio de la cual se autoriza al gobernador de Bolívar para comprometer vigencias futuras ordinarias y vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos, para financiar y ejecutar proyectos de inversión del plan de desarrollo ‘Bolívar Me Enamora’ 2024-2027 y se dictan otras disposiciones”.

En comunicaciones, se leyó la excusa del diputado Juan Mejía, sustentada en una interconsulta ambulatoria emitida por la Empresa Especialista y Médica Suramericana.

Posteriormente, se llevó a cabo la socialización del proyecto de ordenanza, a cargo de la secretaria de Hacienda, Lanny Quintero, quien le cedió la palabra a la secretaria de Infraestructura, Laura Vitola, para la exposición de varios proyectos como:

Construcción de cancha en grama sintética – Barrio Belén, Municipio de San Pablo, Bolívar. Con un valor total de $ 9.183 millones.

Implementación para la terminación de los centros de desarrollo infantil de Bolívar. Con un valor total de $ 20.000 millones.

Construcción de la Unidad Deportiva – Municipio de Clemencia, Bolívar. Con un valor total de $ 10.000 millones.

Construcción de estadio de fútbol para la práctica deportiva recreativa y de esparcimiento en el Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de Bolívar. Con un valor total de $ 9.989 millones.

Construcción de la Unidad Deportiva en el Municipio de Santa Rosa del Sur. Con un valor total de $ 9.988 millones.

Acto seguido, se le concedió la palabra a Crijuliet Ramos, secretaria de Educación. Su presentación se enfocó en proyectos relacionados con comedores escolares, prestación del servicio de aseo y prestación del servicio de vigilancia.

Construcción de comedores escolares para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en instituciones educativas oficiales de Bolívar. Con un valor total de $ 5.496 millones.

Fortalecimiento del servicio de aseo y vigilancia en los establecimientos educativos oficiales en los municipios no certificados del departamento Bolívar. Con un valor total de $ 15.929 millones.

Seguido, la diputada Viviana Villalobos (Cambio Radical) preguntó a la secretaria de educación sobre la cantidad de municipios que serían beneficiados con los dos proyectos. A esto, Ramos comentó que la cobertura inicial abarca 38 municipios, y que el dato específico de los municipios ausentes se remitiría por vía interna a la Corporación.

Luego, se le cedió la palabra a Nohora Mercado, secretaria de las TIC, quien señaló que el proyecto que le corresponde es fortalecimiento de capacidades para la conectividad digital y operación de la infraestructura tecnológica “Mompox inteligente” del municipio de Santa Cruz de Mompox en el departamento de Bolívar. (Contrato 2907 de 2025). Con un valor total de $ 2.000 millones.

La secretaria General, Juliana Solano, quien presentó:

Alquiler de equipos de aires acondicionados modulares para el correcto funcionamiento del palacio de la proclamación de la gobernación de Bolívar. Con un valor total de $ 360 Millones.

Obras menores tales como trabajos preventivos y correctivos en la adecuación, reparación y mantenimiento de la infraestructura física, y de primeros auxilios como desmonte, reforzamiento, reemplazo de láminas, cerramientos y todas aquellas acciones tendientes a evitar el colapso súbito, el saqueo de elementos y/o partes de los Bienes de Interés Cultural (BIC), y de aquellos de los que sea responsable el departamento de Bolívar. Con un valor total de $900 millones.

Prestación de servicios de transporte terrestre automotor especial necesario para el desplazamiento de los funcionarios del departamento de Bolívar en cumplimiento de funciones misionales, y arriendo de vehículos automotores para el cumplimiento de funciones misionales de las distintas dependencias. Con un valor total de $3.743 millones.

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos y financieros en el diseño, desarrollo e implementación de estrategias de comunicación, formación y capacitación orientadas al fortalecimiento cultural e histórico del territorio bolivarense, en el marco de la creación, divulgación y posicionamiento del archivo histórico departamental con el propósito de promover la apropiación social del patrimonio documental y la memoria institucional de Bolívar. Con un valor total de $1.100 millones