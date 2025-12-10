General Huertas señaló a Eduardo Zapateiro y a coronel de estar detrás de complot en su contra
El general Huertas también advirtió que, si algo le pasa a él o a su familia, habría dos nombres detrás de eso: Eduardo Zapateiro y el coronel Mario Sarmiento.
General Huertas sobre supuestos nexos con disidencias Farc: “descubrí que se hicieron pasar por mí”
Eduardo Zapateiro y Juan Miguel Huertas. Fotos: (Colprensa-Mariano Vimos) / Suministrada
En entrevista exclusiva con El Reporte Coronell de La W, el general Juan Miguel Huertas, quien es señalado de tener presuntos vínculos con las disidencias de alias ‘Calarcá’, señaló a dos altos oficiales del Ejército Nacional de un supuesto complot en su contra. Incluso, mencionó que quieren hacerle daño.
Al ser preguntado sobre los nombres de dichas personas que estarían detrás de ese supuesto plan en contra suya, mencionó en primer lugar el nombre del coronel Mario Sarmiento Reyes, “una persona que estuvo capturada por lavado de activos con el ELN”.
- Lea aquí: Petro asegura que pruebas contra el general Huertas se basan en una carta escrita por un preso
Asimismo, aunque en un principio no mencionó directamente al general en retiro Eduardo Zapateiro, sí afirmó que “hay gente que grita ‘ajúa’ y se quiere hacer ver como defensor de la patria”.
Denunció que, si algo le pasa a él o a su familia, eso tendría dos nombres propios: “Eduardo Zapateiro y Mario Sarmiento”.
- Lea aquí: JEP no descarta “volver a llamar” a general Huertas en caso de confirmarse su relación con falsos positivos
A esto, agregó que él ha visto circular muchas acusaciones, pero “lo único que buscan es eso (hacerle daño), es algo sistemático”.
Escuche la entrevista completa con el general Juan Miguel Huertas aquí:
Habla el general Juan Miguel Huertas, señalado por vínculos con alias ‘Calarcá’
