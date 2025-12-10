En video: Así se vivió el fuerte temblor que sacudió a Colombia esta madrugada

Sobre las 3:27 de la mañana de este miércoles 10 de diciembre 2025 se presentó un fuerte temblor de magnitud 5.8, según el informe del Servicio Geológico Colombiano.

Según los primeros informes del Servicio Geológico Colombiano el epicentro fue en La Mesa de los Santos en Santander y se sintió en Ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta y otras regiones del Colombia.

#ACTUALIDAD Fuerte temblor se sintió en varias regiones del país. Según el servicio Geológico Colombiano el epicentro fue la Mesa de los Santos en Santander con una intensidad de 5.8



Las autoridades y organismos de emergencia está haciendo barrido verificando las afectaciones… pic.twitter.com/mowrHJY96O — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

Incluso, usuarios en redes sociales dejaron ver los momentos de angustia que vivieron los ciudadanos durante el temblor.

#ACTUALIDAD Cientos de familias evacuaron sus viviendas en diferentes zonas de Bogotá, luego del fuerte sismo de 5.8 grados que sacudió al país en la madrugada.



Varias personas reportaron la magnitud del fuerte sismo.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/bl8lJY377l — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

El Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada del monitoreo de la actividad geológica en Colombia, precisó que el epicentro fue localizado específicamente a 11 km de Los Santos (Santander), en las coordenadas de Latitud 6.85 y Longitud -73.14.

#ATENCION SISMO 5.1 desperto a #Bogota los habitantes de salitre salieron de sus apartamentos en pleno sueño. @Bogota pic.twitter.com/vkPjbvKCSI — AcertijoColombia1 (@acertijocolom1) December 10, 2025

Un dato crucial en este reporte es la profundidad del sismo, que alcanzó los 150 kilómetros. Esta característica es relevante, ya que los sismos profundos, aunque suelen disipar más energía en su camino a la superficie, a menudo se sienten en áreas más extensas que un temblor superficial de magnitud similar.

Fuerte temblor de magnitud Magnitud 5.8 sacudió a Colombia la madrugada de este miércoles pic.twitter.com/Opy3WDg6Uf — Saúl ML (@lopezsaul08) December 10, 2025

Distintas entidades encargadas de los actos durante un hecho de movimiento del suelo, tal como el SGC, sugieren ubicarse entre columnas, o zonas consideradas seguras, ya estas sean patios o parques.

Lo importante es que usted esté alejado de vidrios o elementos que le puedan caer encima durante el sismo, temblor o terremoto, que le puedan ocasionar un golpe que cause un desmayo o inmovilice alguna parte de su cuerpo.

El municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, es mundialmente conocido por ser una de las zonas con mayor concentración de actividad sísmica del planeta, a menudo denominado el Nido Sísmico de Bucaramanga.

El Servicio Geológico Colombiano informó que hasta el momento ha recibido más de 4.000 reportes sobre el sismo de 5.8 grados, correspondientes a más de 480 centros poblados, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y en la ciudad de Bogotá.