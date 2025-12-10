En video: Así se vivió el fuerte temblor que sacudió a Colombia esta madrugada
La profundidad fue a 150 kilómetros con epicentro en Los Santos, Santander. Por ahora no se reportan daños.
Sobre las 3:27 de la mañana de este miércoles 10 de diciembre 2025 se presentó un fuerte temblor de magnitud 5.8, según el informe del Servicio Geológico Colombiano.
Según los primeros informes del Servicio Geológico Colombiano el epicentro fue en La Mesa de los Santos en Santander y se sintió en Ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta y otras regiones del Colombia.
Incluso, usuarios en redes sociales dejaron ver los momentos de angustia que vivieron los ciudadanos durante el temblor.
El Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada del monitoreo de la actividad geológica en Colombia, precisó que el epicentro fue localizado específicamente a 11 km de Los Santos (Santander), en las coordenadas de Latitud 6.85 y Longitud -73.14.
Un dato crucial en este reporte es la profundidad del sismo, que alcanzó los 150 kilómetros. Esta característica es relevante, ya que los sismos profundos, aunque suelen disipar más energía en su camino a la superficie, a menudo se sienten en áreas más extensas que un temblor superficial de magnitud similar.
Distintas entidades encargadas de los actos durante un hecho de movimiento del suelo, tal como el SGC, sugieren ubicarse entre columnas, o zonas consideradas seguras, ya estas sean patios o parques.
Lo importante es que usted esté alejado de vidrios o elementos que le puedan caer encima durante el sismo, temblor o terremoto, que le puedan ocasionar un golpe que cause un desmayo o inmovilice alguna parte de su cuerpo.
El municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, es mundialmente conocido por ser una de las zonas con mayor concentración de actividad sísmica del planeta, a menudo denominado el Nido Sísmico de Bucaramanga.
El Servicio Geológico Colombiano informó que hasta el momento ha recibido más de 4.000 reportes sobre el sismo de 5.8 grados, correspondientes a más de 480 centros poblados, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y en la ciudad de Bogotá.