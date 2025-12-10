El Tabú estrenó calle: Gobernador Yamil Arana entrega una obra que esperaron 58 años

La Gobernación de Bolívar entregó oficialmente la pavimentación de la calle El Tabú, en el barrio Olaya Herrera, una obra histórica que la comunidad esperó durante más de 58 años y que hoy transforma la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de cientos de familias.

El gobernador Yamil Arana Padauí encabezó el recorrido inaugural y destacó el impacto social de esta intervención. “Estas obras no solo mejoran la movilidad, sino que llevan progreso, dignidad y oportunidades a sus habitantes. Hoy cumplimos un sueño que esta comunidad esperó por más de medio siglo”, afirmó.

Durante su intervención, el mandatario expresó que se sentía muy contento de estar en el barrio. “Esta es una calle que prometimos en campaña, en una tarima que habían instalado por acá. Recuerdo que me bajé de la tarima, pisé un hueco y terminé en el suelo, lleno de barro. En ese momento me encontré con un gran amigo en condición de discapacidad y le prometí, a él y a toda la comunidad, que íbamos a pavimentar esta vía. Hoy estamos cumpliendo esa palabra que dimos en 2023 y la estamos convirtiendo en una realidad tangible, porque en nuestro gobierno cumplimos lo que prometemos”.

“Antes de iniciar esta obra las casas tenían poco valor; hoy nadie las quiere vender. Sepan que, hasta el último día de nuestro gobierno, trabajaremos para que Cartagena y Bolívar sigan siendo un territorio con mejores oportunidades para todos”, señaló.

Con globos y banderas recibieron al Gobernador

La emoción fue evidente entre los residentes, quienes recibieron al mandatario con muestras de gratitud. Niños con globos y las banderas de Cartagena y Colombia encabezaron la bienvenida, agradeciendo este regalo navideño para la comunidad.

Datos de la obra

505 metros de vía intervenida

5,3 metros de ancho promedio

0,22 metros de espesor estructural

993 m² de andenes nuevos

920 metros de bordillos instalados

23 empleos generados entre directos e indirectos

Voces de la comunidad

Medardo Morales, residente del sector desde hace más de seis décadas, celebró el cumplimiento de un sueño que esperaba desde su niñez:

“Tengo 61 años y desde los 9 soñaba con ver esta calle pavimentada. Antes todo era un caño, lleno de puentecitos improvisados. Hoy, después de 58 años viviendo aquí, se cumplió este sueño.”

Marlene Terán, de 58 años, destacó las difíciles condiciones que por décadas enfrentó su familia. “Toda la vida vivimos entre el barro. Mis hijos, mis nietos y hasta mis bisnietos crecieron así. Ahora por fin vemos un cambio real y estamos muy agradecidos.”

Esta obra hace parte del programa “Chao al barro, bienvenido el pavimento”, una estrategia departamental que avanza en Cartagena con una inversión superior a los $80 mil millones para la ejecución de obras que transforman la movilidad y mejoran la calidad de vida de las comunidades.