Dos menores de edad murieron en trágico accidente de tránsito en Neira, Caldas

Manizales

En las últimas horas se conoció de un trágico accidente de tránsito ocurrido en zona urbana del municipio de Neira, donde dos menores de edad perdieron la vida después de impactar la motocicleta en la que se movilizaban contra una camioneta de estacas que se encontraba parqueada sobre la vía principal.

Los jóvenes se desplazaban por el sector cuando, por razones que aún son materia de investigación, terminaron colisionando fuertemente contra el vehículo estacionado. El impacto dejó a ambos menores gravemente heridos.

Bomberos de Neira acudieron de inmediato al lugar, realizaron la valoración inicial de los lesionados y procedieron a su traslado hacia el centro médico del municipio.

“Se están adelantando las acciones de investigación por parte de los organismos competentes, en este caso policía judicial para verificar digamos las hipótesis del accidente. Extendemos una manifestación de condolencias a las familias de estos dos jóvenes que lamentablemente perdieron la vida.”, dijo Jhon Jairo Castaño Flórez alcalde de Neira.

Las autoridades avanzan en la recopilación de información y en la revisión completa del video para establecer las circunstancias que rodearon el siniestro