Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 117 emergencias en noviembre

El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony David Pérez Sayas, entregó el balance oficial de las emergencias atendidas durante el mes de noviembre, donde fueron 117 los casos.

“Durante el mes de noviembre, nuestro equipo respondió con profesionalismo y entrega a 117 emergencias registradas en la ciudad. El compromiso de nuestros bomberos es permanente, sin importar la hora ni las condiciones. Nuestro objetivo es siempre salvaguardar la vida y el patrimonio de los cartageneros”, expresó el director Pérez.

El director destacó que, “a pesar del incremento de incendios estructurales y eventos eléctricos, nuestras unidades actuaron con rapidez y eficiencia, evitando que muchos de estos casos se convirtieran en situaciones de mayor gravedad. Reiteramos la importancia de que la ciudadanía mantenga medidas de prevención, revise sus instalaciones eléctricas y reporte oportunamente cualquier riesgo”.

Los incendios fueron el tipo de emergencia más atendido en noviembre, con un total de 81 casos distribuidos de la siguiente manera:

33 incendios en viviendas, consolidándose como la emergencia más recurrente del mes.

12 incendios de vehículos.

Cortocircuitos en viviendas.

Crucetas y transformadores encendidos.

Incendios de cobertura vegetal.

Incendios en basureros satélites.

Todos estos eventos conformaron el grupo de emergencias relacionadas con fuego atendidas por el organismo de socorro.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reafirma su compromiso con la protección de la vida, el patrimonio y el ambiente. De igual forma, hace un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención, especialmente, durante esta temporada, donde el uso de alumbrado navideño incrementa el riesgo de incendios. Se recomienda:

Revisar y mantener en buen estado las instalaciones eléctricas.

Evitar dejar extensiones o luces navideñas conectadas durante la noche o en ausencia de los residentes.

No sobrecargar tomas eléctricas.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse alerta y a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a la línea 119.