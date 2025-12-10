Concejal, Jorge Bolívar, aseguró que hace varios meses había solicitado la intervención de la USI

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el concejal de Ibagué, Jorge Bolívar, recordó que hace varias semanas en medio de un debate de control político solicitó la intervención administrativa y financiera de la Unidad de Salud por parte de la Superintendencia de Salud.

“Hace aproximadamente tres meses hicimos un debate donde demostramos cómo el 70% de los recursos que entraban a la Unidad de Salud de Ibagué eran malgastados en contratos de prestación de servicio, en gente que, en muchas ocasiones, ni siquiera iban a trabajar”, afirmó Jorge Bolívar.

Por otra parte, destacó que “Demostramos que no tenían ambulancias, demostramos que sus laboratorios están cerrados, demostramos que ni siquiera rayos X tienen. Por eso hicimos la solicitud de intervención a la Superintendencia de Salud y repito, hoy han atendido este llamado”.

A la vez, Bolívar afirmó que, con la intervención por parte de la Supersalud, la Unidad de Salud de Ibagué tendrá un manejo decente de sus recursos y que, por fin, se pondrán al servicio de la salud de los ibaguereños los solicitados puestos de salud en barrios y corregimientos.

“Esperamos que con esta intervención se deje el manejo politiquero que se tenía con la salud en Ibagué y, realmente, se invierta en la apertura de los puestos de salud de la zona rural, apertura de los puestos de salud de la zona urbana y, sobre todo, una mejor atención a los habitantes de Capital Musical”, puntualizó Bolívar.