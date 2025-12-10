Comenzó el XI Mundialito Cartagena de Indias: Más de 1.200 jugadores en acción

En las canchas de Comfenalco Zaragocilla, el complejo deportivo de Los Calamares, y el estadio de San Fernando, se respira pasión por el fútbol menor. Ya rueda el balón en las cinco categorías del XI Mundialito de Fútbol Cartagena de Indias, tradicional evento futbolero de fin de año en La Heroica que reúne a más de 1.200 jugadores, junto a sus entrenadores y familiares. El certamen cuenta con el respaldo de Comfenalco, IDER y la Liga de Fútbol de Bolívar.

River Plate de Argentina tuvo en Comfenalco un fuerte rival, y empataron sin goles en la categoría sub-17, en el estadio de San Fernando, mismo escenario donde Fortaleza de Bogotá derrotó 2-0 a IDER Edén Guerreros, y Los Pibes de Sahagún dieron buena cuenta de Atlas FC de Nariño.

“Sufrimos el calor, pero ya sabemos cómo es, hemos venido seis veces. A los jugadores les sirve sufrir en la cancha, porque siempre les decimos que para el futbolista no hay calor ni hay frío. El fútbol es esto, sabemos que este grupo va a rendir mucho más. El Mundialito es el fútbol verdadero, es la realidad del fútbol”, señaló Ramón Orlando Gómez, entrenador de River Plate.

Train Like Pro, de Curazao, el otro invitado internacional, no tuvo problemas para imponerse 5-0 a Cartagena FC en la categoría sub-13, y mostrar que vienen a pelear por el título en la categoría sub-13.

“Estamos encantados con la ciudad, y encantados por la invitación al torneo, que tiene un gran nivel, hemos visto a los demás equipos competir y hay gran nivel. Nosotros venimos muy bien preparados, hemos trabajado por tres meses en una gran preparación técnica y táctica, y estoy contento con el nivel que tenemos y los niños muy ilusionados por tener un buen torneo”, afirmó Andruw Stokkel, entrenador de Train Like Pro de Curazao.

La actividad del XI Mundialito de Fútbol Cartagena de Indias se extiende durante toda la semana, con partidos de 7:00 a.m a 10:00 p.m. en el estadio de San Fernando, Comfenalco Zaragocilla y la cancha de Los Calamares. La entrada es gratuita. El sábado 13 de diciembre se conocerán los campeones de esta edición.

El XI Mundialito de Fútbol Cartagena de Indias cuenta con el respaldo de Comfenalco, IDER, la Liga de Fútbol de Bolívar, Forz, Health Car, Restaurante La Tinaja, Hotel Zalmedina, Hotel Océano, Aeromexico y Cellux.