Centrales obreras en Norte de Santander defienden aumento salarial del 16%

Martín Cruz, presidente de la CUT Norte de Santander / Foto: EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander.

El debate por el salario mínimo de 2026 ya está en marcha en la mesa nacional de concertación y, desde las regiones, las centrales obreras empiezan a reforzar sus argumentos. En Norte de Santander, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sostiene que el incremento debe ir más allá de las cifras técnicas y reflejar la realidad económica que viven los hogares, especialmente en un departamento golpeado por el alto costo de vida y su condición de frontera.

“El sindicalismo, a través del Comando Nacional Unitario que reúne a las centrales y a los pensionados, ha planteado un aumento del 16 %”, afirmó Martín Cruz, presidente de la CUT en Norte de Santander, a Caracol Radio.

Cruz explicó que, aunque la ley establece variables como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la productividad, para las centrales obreras estas no pueden analizarse de manera aislada.

“Nosotros recogemos lo que la ley manda, pero también recogemos esa brecha histórica que ha tenido el aumento del salario mínimo en Colombia para la clase obrera”, puntualizó.

En ese sentido, resaltó que el salario mínimo no solo impacta a quienes devengan ese ingreso, sino que se convierte en un referente para otros gastos que presionan las finanzas familiares. “Ese aumento se tiene en cuenta para arriendos, para la canasta educativa y para otras prerrogativas, y ahí es donde el trabajador termina afectado”, señaló.

El presidente de la CUT también destacó que en la última década solo en tres oportunidades el aumento se ha logrado por consenso, mientras que el resto se ha definido por decreto. No obstante, reconoció que en los últimos años se ha empezado a romper esa tendencia.

“En este gobierno hemos encontrado un respaldo para cerrar esa brecha histórica con los trabajadores”, dijo.

Finalmente, Cruz sostuvo que la propuesta sindical busca cumplir con recomendaciones internacionales.

“Creemos que con este planteamiento estaríamos cumpliéndole a requisitos que han señalado la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo, para lograr una verdadera estabilización y que el salario mínimo tenga una capacidad de adquisición real”, concluyó.