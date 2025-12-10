Arranca en Cartagena el 13.er Torneo Nacional de Debate Universitario

Ante delegaciones estudiantiles de diversas regiones del país, este martes 9 de diciembre empezó el 13.er Torneo Nacional de Debate Universitario de Colombia, un encuentro académico que se erige como un importante espacio formativo y de fogueo para jóvenes de instituciones de educación superior. El evento tendrá lugar, hasta el 15 de diciembre, en la Dirección Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en Cartagena, en la Avenida Pedro de Heredia, cerca al Castillo de San Felipe de Barajas.

La competición reúne cada año a decenas de universidades y colectivos estudiantiles que, durante una semana, ponen a prueba sus capacidades argumentativas, su disciplina intelectual y su espíritu democrático. Y en esta edición, con la ESAP como anfitriona, su representación la conforman ocho estudiantes destacados entre los más de cien que, en todo el país, cursaron este año la asignatura ‘Debate y comunicación efectiva’, concebida e impartida, justamente, para inculcar y ejercitar las habilidades retóricas de los futuros administradores públicos del país.

Un espacio de equidad académica

Organizado con el acompañamiento de la Subdirección Nacional de Proyección Institucional, la Oficina de Internacionalización, la Dirección de Bienestar y la Dirección Técnica de Capacitación de la ESAP, el torneo dio el arranque con un claro mensaje: la palabra sigue siendo una herramienta de transformación social y un fundamento de la vida democrática.

Durante la apertura, el subdirector nacional de Proyección Institucional de la ESAP, Óscar Guillermo Niño del Río, destacó que este certamen representa «uno de los esfuerzos académicos más significativos para el fortalecimiento formativo de los jóvenes colombianos», al brindar un espacio abierto, gratuito y de alta calidad en un país donde persisten profundas desigualdades educativas.

«Garantizar un escenario como este es un acto de equidad y un mensaje claro: el talento no puede depender de la capacidad económica, sino del deseo de aprender y del compromiso por crecer», señaló.

Más allá de la técnica: un entrenamiento para la vida

El debate académico, como enfatizó Niño del Río, se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquier disciplina. Competencias como el análisis crítico, la comunicación oral responsable, la escucha activa y la deliberación informada se han vuelto imprescindibles tanto para administradores públicos y politólogos como para ingenieros, médicos, educadores o abogados. «Vivimos en un mundo donde los retos requieren más que conocimiento técnico: demandan criterio, pensamiento estratégico, sensibilidad social y capacidad para dialogar con respeto. Eso es exactamente lo que este torneo cultiva», afirmó el directivo de la ESAP.

Cartagena, capital del debate

Durante siete días, los participantes deberán analizar problemas complejos, defender posturas ante auditorios exigentes y construir puentes conceptuales entre distintas áreas del conocimiento. Cada ronda de discusión y eliminatorias será un espacio para aprender, corregir, avanzar y descubrir nuevas formas de ver el país.

Los organizadores invitaron a los estudiantes a vivir el torneo con pasión y responsabilidad: «Aquí no solo se compite, aquí se construyen liderazgos, se fortalecen convicciones democráticas y se forman ciudadanos capaces de dialogar en tiempos de polarización y desinformación», señalaron.

Con el telón levantado, el 13.er Torneo Nacional de Debate Universitario comienza una semana decisiva para quienes entienden que la palabra es la verdadera fuerza capaz de transformar a cualquier sociedad moderna.

La ESAP apuesta por la excelencia argumentativa