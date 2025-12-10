¡Aliste el paraguas! IDEAM pronostica lluvias y cielo nublado entre el 9 y el 12 de diciembre
El instituto prevé una semana con constante nubosidad y precipitaciones frecuentes: tome nota.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, actualizó su pronóstico climático para la semana posterior al puente del Día de las velitas en todo el país.
En ese sentido, la entidad muestra un panorama en el que predominan los cielos nublados, con una amplia posibilidad de lluvias en gran parte del país, incluso en zonas de tiempo seco, como la Orinoquía.
A continuación presentamos el pronóstico del tiempo para la semana del martes 9 al viernes 12 de diciembre de 2025.
IDEAM: ¿Cuál es el pronóstico del 9 al 12 de diciembre?
Martes 9 de diciembre
Se espera nubosidad y lluvias de distintas intensidades en amplios sectores del país, sobre todo en el Caribe, Pacífico y la región Andina.
Existe la posibilidad de tormentas eléctricas sectorizadas con lluvias intensas en:
- Norte y sur de Cesar
- Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba
- Oriente y sur de Chocó
- Oriente y occidente de Valle del Cauca y
- Cauca
- Centro y oriente de Nariño
- Norte de Norte de Santander
- Norte y sur de Santander
- Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío
Se esperan lluvias fuertes en:
- Centro y oriente de Huila y Tolima
- Norte y occidente de Cundinamarca y Boyacá
- Occidente de Meta, Caquetá y Putumayo
- Centro y oriente de Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.
Asimismo, se esperan considerables acumulados de precipitación en zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta, La Mojana y el Catatumbo.
El archipiélago de San Andrés y Providencia tendrá cielos nublados, con predominio de tiempo seco pero probabilidad de lluvia en zonas marítimas.
Miércoles 10 de diciembre
El IDEAM prevé una reducción de la nubosidad y las lluvias en las regiones Caribe y Andina, con un incremento de lluvias en el oriente de la Orinoquía.
Se esperan las lluvias más fuertes del día en:
- Chocó
- Cauca
- Valle del Cauca
- Nariño
- Sur de Bolívar
- Sur de Córdoba
- Santander
- Antioquia
- Occidente de Risaralda
- Occidente de Tolima
- Norte del Huila
- Occidente de Cundinamarca
- Noroccidente de Boyacá
- Occidente de Putumayo, Vichada y Amazonas
- Zonas puntuales de Guainía y Vaupés
Se esperan lluvias en el Mar Caribe y el océano Pacífico, cerca del Golfo de Urabá.
Jueves 11 de diciembre
El jueves se prevé abundante nubosidad al occidente y sur del país, con aumento en las lluvias en el sur de la región Caribe y el norte de la Andina, con persistencia de las precipitaciones en el Pacífico y la Amazonía.
La mayor acumulación de lluvias en el día se producirá en:
- Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño
- Sur de Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba, Santander
- Norte y occidente de Norte de Santander
- Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío
- Occidente de Boyacá y Cundinamarca
- Tolima
- Norte y centro del Huila
- Amazonas y Vaupés
Seguirán las lluvias en zonas marítimas del golfo de Urabá y el archipiélago de San Andrés.
Viernes 12 de diciembre
Para el fin de la semana se espera una reducción en las lluvias en gran parte del país, con tiempo seco en la Orinoquía y la Amazonía, con lluvias persistentes en sectores del Caribe y la región Andina.
Las lluvias más considerables se esperan en:
- Sur de Chocó
- Occidente de Cauca
- Occidente de Valle del Cauca y Nariño
- Zonas del sur de Córdoba, occidente de Santander, Antioquia, occidente de Boyacá y el noroccidente de Cundinamarca
Se pronostican lluvias hacia el occidente del mar Caribe y condiciones nubladas en zonas del norte y centro del océano Pacífico. Por su parte, el archipiélago espera tiempos parcialmente nublados con precipitaciones ocasionales hacia el sur.