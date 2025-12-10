Aguas de Cartagena inicia entrega de regalos en el marco de su inversión social a 178 barrios

Los regalos serán entregados a través de líderes de acción comunal, fundaciones, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, garantizando que lleguen de manera oportuna a las familias de cada territorio.

“En Aguas de Cartagena mantenemos un compromiso permanente con la creación de valor social en los territorios donde operamos. La entrega de estos regalos reafirma nuestro propósito de aportar al bienestar de las comunidades y de contribuir, de manera responsable, al desarrollo social de la ciudad”, afirmó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

Esta acción hace parte del plan anual de inversión social y se enmarca en los objetivos de relacionamiento comunitario definidos por la compañía. Asimismo, se articula con la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial y contribuye al ODS 10: Reducción de las Desigualdades, mediante acciones orientadas a apoyar a poblaciones con limitaciones socioeconómicas y promover entornos más equitativos.

La actividad se desarrollará en coordinación con aliados institucionales y líderes comunitarios, aplicando criterios de focalización y mecanismos de trazabilidad que aseguren una distribución organizada.

Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la gestión responsable de su impacto social y con la implementación de iniciativas que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad.