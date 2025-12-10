54 candidatos se inscribieron por Boyacá para la Cámara de Representantes

Boyacá

En el departamento de Boyacá se inscribieron al final 54 candidatos para la Cámara de Representantes en un total de 9 planchas para las elecciones que se adelantarán el próximo 2 de marzo de 2026 para el Congreso de la República.

Luego de surtir el proceso de inscripción con los partidos y movimientos políticos, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en este momento se está desarrollando el proceso de modificación de listas.

“Efectivamente el día 8 de diciembre del año en curso, siendo las 6:00 de la tarde, se dio cierre a las inscripciones a la Cámara de Representantes en el departamento de Boyacá y en todo el país, así como el cierre de inscripciones para listas al Senado en Colombia. En el caso de Boyacá hay que mencionar que se presentaron 9 planchas y en ese sentido se puede establecer que hay 54 candidatos inscritos a ocupar las 6 curules que para Cámara tiene el departamento. De acuerdo con el calendario electoral estamos en este momento frente al proceso de modificación de listas que va hasta el próximo 15 de diciembre”, aseguró Zamir Silva Zabala, delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Boyacá.

Luego del cierre en el proceso de modificaciones se dará a conocer el listado definitivo de los candidatos que aspirarán a las curules en el Senado y la Cámara de Representantes.

“El 17 de diciembre del año en curso es específicamente la fecha en el cual se producirá la publicación por los canales oficiales de las listas a la Cámara de Representantes y Senado de la República en todo el país, cuya elección se cumplirá el próximo 8 de marzo del año 2026”, agregó Silva Zabala.