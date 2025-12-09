Una persona fue asesinada en la vereda El Pórtico de Cúcuta

Cúcuta.

Un hombre fue asesinado a tiros en la tarde de este lunes festivo en la vereda El Pórtico, a la altura del kilómetro 8 de la vía que comunica a Cúcuta con Los Patios.

La víctima fue identificada como César José Graterón Fuentes, de 32 años, comerciante independiente, quien se encontraba en el patio de su vivienda realizando labores domésticas cuando fue atacado por un hombre armado. De acuerdo con el testimonio de un familiar, el agresor se le acercó por la parte posterior de la casa y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras cometer el homicidio, el atacante huyó corriendo y posteriormente escapó en una motocicleta. Al escuchar las detonaciones, familiares y vecinos salieron a verificar lo ocurrido y encontraron a Graterón Fuentes tendido en el suelo, por lo que dieron aviso inmediato a la Policía Metropolitana.

Las autoridades informaron que el occiso presentaba múltiples impactos de arma de fuego y registraba antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, homicidio culposo y tráfico y porte de estupefacientes. Según versiones entregadas por un hermano, la víctima habría hecho parte en el pasado de una banda delincuencial conocida como Los Copetes.

Unidades judiciales realizaron la inspección técnica al cadáver y asumieron la investigación para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este hecho violento ocurrido en zona rural del área metropolitana de Cúcuta.