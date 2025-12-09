Siguen amenazas contra integrantes de la mesa de víctimas en Norte de Santander

Norte de Santander

Integrantes de la mesa de víctimas en Cúcuta y Norte de Santander siguen llamando la atención por las continuas amenazas en su contra.

EL liderazgo que ofrecen a las víctimas sería la principal causante para que grupos armados y organizaciones criminales tengan bajo la mira a los integrantes de estas mesas.

“Nosotros hacemos una incidencia sin ánimo de lucro. Ayudamos a las víctimas, estamos acompañando todo el proceso de la emergencia humanitaria del Catatumbo y así lo hemos hecho por años”, dijo una de las lideresas de la región.

“El año pasado llegaron unas amenazas directamente a una de mis residencias, desde donde yo me había desplazado por temas de seguridad. Nos hacen seguimiento. Si saben que estamos acá los líderes de la mesa en un plenario es porque nos están haciendo seguimiento”, agregó.

Su denuncia fue más allá, asegurando que “el Estado no nos está brindando realmente la protección que necesitamos, estamos a merced si algún funcionario lo quiere hacer o no”.