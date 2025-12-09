Secretaría de Educación Distrital cerró vigencia 2025 con estrategia de inclusión y diversidad

En una velada llena de arte, color y talento se convirtió el evento de clausura organizado por la Secretaría de Educación Distrital junto a los niños, niñas y jóvenes que hacen parte de su estrategia de inclusión y diversidad. La puesta en escena, inspirada en Aladino y titulada “Un espectáculo en la ciudad de las estrellas”, colmó de emoción y aplausos el auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala.

En total, 64 niños, niñas y jóvenes participaron en esta presentación, acompañados por 18 maestros y 40 profesionales de apoyo, quienes hicieron posible un evento impecable y profundamente significativo. A lo largo de 13 presentaciones, el público disfrutó del talento, dedicación y creatividad de los estudiantes, quienes demostraron que la inclusión es, ante todo, una oportunidad para brillar.

El evento contó con la participación de las instituciones educativas Arroyo Grande, Pontezuela, San Juan de Damasco, Olga González, Rafael Núñez, Politécnico del Pozón, Camilo Torres, así como de las Aulas Hospitalarias de Salud Mental. También se unieron los grupos artísticos Ballet Latino, Proyecto Crea y la orquesta Blind Song, enriqueciendo aún más la experiencia con danza, música y expresión artística de alto nivel.

El secretario de Educación, Alberto Martínez Monterrosa, resaltó los avances logrados este año en materia de inclusión educativa y destacó la creación de la Red de Maestros para la Transformación Inclusiva.

“Hoy celebramos un logro que va más allá del escenario, la conformación de nuestra Red de Maestros, una apuesta que nos permitirá iniciar con más de 150 docentes la transformación real de las prácticas de enseñanza y aprendizaje para estudiantes con discapacidad. Este es un paso firme hacia una educación verdaderamente inclusiva.”, recalcó.

En el marco de la estrategia de inclusión, la Secretaría de Educación avanza también en el fortalecimiento de la Ruta de Talentos Excepcionales, mediante la cual este año 171 estudiantes han sido nominados para transitar a la Escuela de Talentos, un programa que impulsa sus habilidades artísticas, deportivas y académicas, abriendo puertas a nuevas oportunidades para su desarrollo integral.

La Secretaría de Educación reafirma así su compromiso con una educación diversa, incluyente y transformadora, donde cada niño, niña y joven encuentre un escenario para desplegar todo su potencial.