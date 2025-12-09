Plan Retorno, puente festivo “Celebración de la Inmaculada Concepción”

En el marco de las dimensiones institucionales ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’ la Policía Nacional en Cartagena en este Plan Retorno del puente festivo de “Celebración de la Inmaculada Concepción” invita a todos los conductores a seguir respetando las normas de tránsito y evitar conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes, contribuyendo así a prevenir la accidentalidad vial.

A través de siete (7) áreas de prevención se realizan controles en los corredores viales, acompañando a los conductores y viajeros.

Con esta actividad se realizan pausas activas con el fin de recuperar energía y mejorar el desempeño al conducir, manteniendo una actitud preventiva al peligro.

Las asistencias mecánicas son una herramienta de acercamiento al ciudadano para facilitar el tránsito de todos los usuarios de la vía, además de solucionar cualquier contratiempo que se pueda presentar con los vehículos sobre las rutas nacionales llamando al #767.

Durante este puente festivo se han movilizado más de 76.549 vehículos por las vías de Bolívar.

En la terminal de transporte se han movilizado 4.183 buses donde han transportado a más de 125.000 personas.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco indico que se han presentado lastimosamente dos (2) siniestros viales logrando una reducción del 60% comparado con el año anterior (5 siniestros), donde han resultado dos (2) personas lesionadas, comparado con el año anterior (2 lesionados).

De la misma manera por incumplimiento a la norma de tránsito se han aplicado 87 comparendos, y se han inmovilizado 35 vehículos.

También se ha logrado la incautación de pólvora, evaluada en mas de cinco millones de pesos y la incautación de licor avaluados en mas de seis millones de pesos.

Invitamos a todos los conductores y ciudadanos a madrugarle al plan retorno y a respetar las normas de tránsito.

La Policía Nacional invita a todos los conductores a seguir estas recomendaciones para prevenir accidentes y garantizar un viaje seguro durante este puente festivo:

1. Revisa tu vehículo antes de viajar: Verifica el estado de los frenos, llantas, luces y niveles de aceite y líquido de frenos.

2. Respeta los límites de velocidad: Conduce de manera prudente y evita maniobras peligrosas.

3. No mezcles alcohol y conducción: Si vas a tomar, asigna un conductor designado.

4. Usa el cinturón de seguridad: Es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.

5. Descansa antes de conducir: Evita manejar si estás cansado o con sueño.

6. Mantén la distancia de seguridad: Respeta la distancia con otros vehículos para evitar colisiones.

7. Respeta las señales de tránsito: Cumple con las normas viales y obedece las indicaciones de los agentes de tránsito.

8. Evita distracciones: No uses el celular mientras conduces y mantén la atención en la vía.

9. Revisa el clima y las vías: Infórmate sobre las condiciones climáticas y del estado de las carreteras antes de salir.

10. Documentos en regla: Lleva contigo tu licencia, SOAT, revisión técnico-mecánica y demás documentos al día.