Obras del Nuevo Chambacú avanzan en un 71% de ejecución

El Proyecto Nuevo Chambacú continúa su marcha firme y sostenida, alcanzando un 71% de avance físico total, según el reporte de obra con corte al 21 de noviembre. Esta intervención integral se reafirma como una de las inversiones urbanas y deportivas más relevantes en el territorio cartagenero.

Con fecha de inicio el 4 de septiembre de 2024 y una nueva fecha de culminación proyectada para el 31 de diciembre de 2025, la obra impulsa actualmente 186 empleos, entre personal técnico, operativo y profesional. El avance financiero se sitúa en el 50%.

Ligas Menores: infraestructura casi terminada y canchas en fase final.

Los frentes de trabajo en Ligas Menores presentan un 72% de avance, con actividades clave que ya superan el 95% de ejecución. Entre ellas se destacan:

Acceso Principal, Acceso 2 (Canal Perimetral) y Acceso 2 (Canal Principal), todos con un avance del 97%, con estructuras terminadas, instalaciones al 97–100% y avances en acabados.

Canal Principal y Canal Perimetral, completos al 100%, cumpliendo las especificaciones técnicas y constructivas.

Cancha de Fútbol 11, lista al 100%, pendiente de instalación de mobiliario.

Cancha de Fútbol 9, con un 83% de avance, tras la recuperación del área ocupada; la grama sintética ya se encuentra en obra. Cerramiento perimetral, reactivado y ejecutado en un 92%.

Urbanismo, con un avance del 62%, avanza con excavaciones, adecuación de áreas, siembra de árboles (35%) e instalación de losetas (15%).

La edificación de baterías sanitarias, camerinos, cuartos técnicos y graderías presenta avances entre el 70% y el 100%, según el frente de obra.

Ligas Mayores: estructuras concluidas y cubiertas metálicas en instalación.

En Ligas Mayores, donde se concentra la infraestructura más robusta del proyecto, el avance se ubica en 68%, con hitos destacados:

Graderías de Fútbol 11 y Sóftbol, completadas al 100%.

Cubiertas metálicas de ambas graderías, con fabricación finalizada al 100% e instalación en curso (35%).

Dugouts derecho e izquierdo, cada uno con un avance del 96%, iniciando instalación de plantillas y redes eléctricas.

Los terrenos de juego de Fútbol y Sóftbol avanzan al 83% y 90%, respectivamente, a la espera de instalación de triturado, polvillo y gramas sintéticas, materiales que ya se encuentran en obra.

La Cancha Múltiple, el Skatepark, la losa de parqueadero y el Acceso 1 presentan avances entre el 80% y el 100%, testamentando el ritmo continuo de obra.

El frente de Urbanismo, por su parte, alcanza el 55%, en simultáneo con procesos de adecuación, siembra e instalación de losetas.

Un proyecto que transforma territorio, movilidad y tejido social

El Proyecto Nuevo Chambacú avanza como una obra estratégica para Cartagena, orientada a ofrecer espacios deportivos de alto estándar, promover la inclusión social y revitalizar el espacio urbano. La administración distrital reafirma su compromiso con la ejecución transparente, técnica y oportuna de esta infraestructura, cuyo impacto beneficiará a miles de ciudadanos, deportistas y comunidad del entorno.