Cartagena

Obras del Nuevo Chambacú avanzan en un 71% de ejecución

La fecha de culminación está proyectada para el 31 de diciembre de 2025

Alcaldía de Cartagena

Alcaldía de Cartagena

El Proyecto Nuevo Chambacú continúa su marcha firme y sostenida, alcanzando un 71% de avance físico total, según el reporte de obra con corte al 21 de noviembre. Esta intervención integral se reafirma como una de las inversiones urbanas y deportivas más relevantes en el territorio cartagenero.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con fecha de inicio el 4 de septiembre de 2024 y una nueva fecha de culminación proyectada para el 31 de diciembre de 2025, la obra impulsa actualmente 186 empleos, entre personal técnico, operativo y profesional. El avance financiero se sitúa en el 50%.

Ligas Menores: infraestructura casi terminada y canchas en fase final.

Los frentes de trabajo en Ligas Menores presentan un 72% de avance, con actividades clave que ya superan el 95% de ejecución. Entre ellas se destacan:

Acceso Principal, Acceso 2 (Canal Perimetral) y Acceso 2 (Canal Principal), todos con un avance del 97%, con estructuras terminadas, instalaciones al 97–100% y avances en acabados.

Canal Principal y Canal Perimetral, completos al 100%, cumpliendo las especificaciones técnicas y constructivas.

Cancha de Fútbol 11, lista al 100%, pendiente de instalación de mobiliario.

Cancha de Fútbol 9, con un 83% de avance, tras la recuperación del área ocupada; la grama sintética ya se encuentra en obra. Cerramiento perimetral, reactivado y ejecutado en un 92%.

Urbanismo, con un avance del 62%, avanza con excavaciones, adecuación de áreas, siembra de árboles (35%) e instalación de losetas (15%).

La edificación de baterías sanitarias, camerinos, cuartos técnicos y graderías presenta avances entre el 70% y el 100%, según el frente de obra.

Ligas Mayores: estructuras concluidas y cubiertas metálicas en instalación.

En Ligas Mayores, donde se concentra la infraestructura más robusta del proyecto, el avance se ubica en 68%, con hitos destacados:

Graderías de Fútbol 11 y Sóftbol, completadas al 100%.

Cubiertas metálicas de ambas graderías, con fabricación finalizada al 100% e instalación en curso (35%).

Dugouts derecho e izquierdo, cada uno con un avance del 96%, iniciando instalación de plantillas y redes eléctricas.

Los terrenos de juego de Fútbol y Sóftbol avanzan al 83% y 90%, respectivamente, a la espera de instalación de triturado, polvillo y gramas sintéticas, materiales que ya se encuentran en obra.

La Cancha Múltiple, el Skatepark, la losa de parqueadero y el Acceso 1 presentan avances entre el 80% y el 100%, testamentando el ritmo continuo de obra.

El frente de Urbanismo, por su parte, alcanza el 55%, en simultáneo con procesos de adecuación, siembra e instalación de losetas.

Un proyecto que transforma territorio, movilidad y tejido social

El Proyecto Nuevo Chambacú avanza como una obra estratégica para Cartagena, orientada a ofrecer espacios deportivos de alto estándar, promover la inclusión social y revitalizar el espacio urbano. La administración distrital reafirma su compromiso con la ejecución transparente, técnica y oportuna de esta infraestructura, cuyo impacto beneficiará a miles de ciudadanos, deportistas y comunidad del entorno.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad