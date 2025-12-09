Murillo inscribió su candidatura: no manifestó su intención de ir a la consulta interpartidista

El aspirante presidencial, Luis Gilberto Murillo, entregó ante la Registraduría Nacional más de un millón de firmas con las que busca avalar su candidatura a la presidencia.

¿Luis Gilberto Murillo irá a la consulta interpartidista en marzo?

El aspirante expresó que su movimiento Significativo no manifestó su intención de hacer parte de la consulta interpartidista del marzo del próximo año.

“Nosotros no cerramos ninguna posibilidad, pero vamos directo a primera vuelta, vamos a ganar en segunda vuelta y entramos a la casa de Nariño” aseguró.

Noticia en desarrollo...