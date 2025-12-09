Más de 60 caballistas intentaron realizar cabalgata no autorizada el día de velitas en Envigado

Envigado, Antioquia

La noche del 7 de diciembre, las autoridades municipales tuvieron que intervenir ante la presencia de una cabalgata no autorizada integrada por más de 60 caballistas que pretendían ingresar al parque principal de Envigado. La movilización, que no contaba con aval institucional, encendió las alertas por el riesgo que representaba para asistentes y animales.

El operativo contó con el acompañamiento articulado de la Secretaría de Gobierno, el equipo de Espacio Público, Tránsito y la Policía, quienes instalaron controles en los accesos al parque para evitar que el grupo avanzara.

Alcohol y medidas correctivas

Durante las verificaciones, los funcionarios identificaron a varios jinetes que presentaban señales de embriaguez mientras conducían los equinos. Esta conducta, además de poner en riesgo la integridad propia y de terceros, configura una infracción contemplada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

En aplicación del artículo 140, numeral 4, y del artículo 35, numeral 2, las autoridades impusieron nueve medidas correctivas, entre ellas la correspondiente al ciudadano que aparece en un video difundido en redes sociales.

La Administración recordó que cualquier cabalgata o actividad masiva con animales requiere permisos previos y coordinación con las entidades competentes. De igual manera, señaló que continuarán los operativos para prevenir situaciones que afecten la seguridad del espacio público y el bienestar animal durante la temporada decembrina.