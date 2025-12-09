Lista la organización de listas a Senado y Cámara en Norte de Santander

Concluyó inscripción de candidatos aspirantes al Congreso de la República / Foto: Getty Images.

Cúcuta

En Norte de Santander, con orden y estricto cumplimiento la Registraduría Nacional de Estado Civil, cerró las inscripciones de candidatos para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026 de Congreso de la República, con 75 candidatos repartidos en 21 listas para Cámara de Representantes, tal ocmo estaba previsto.

El delegado de ese despacho en la región Fabian Parra dijo a Caracol Radio que “destacamos la organización interna, la respuesta de los dirigentes y de la ciudadanía para participar de manera organizada este proceso”

Indicó que en total se registraron una serie de movimientos políticos, organizaciones sociales y otros tal como lo establece la democracia en el país.

Explicó que frente a este cierre de inscripciones el resultado fue el siguiente:

- 7 Partidos políticos (Liberal; Conservador; Centro Democrático; Nuevo Liberalismo; Partido de la U; Cambio Radical; Colombia Renaciente, Salvación Nacional).

- 3 Coaliciones (Pacto Histórico; Mira con Dignidad y Compromiso; Alianza Verde, En Marcha y La Fuerza de La Paz).

- 1 Afro descendientes (Consejo Comunitario Panamá de Arauca).

- 1 Grupo significativo (Movimiento Agrario PACOL).

8 CITREP:

- 3 Organizaciones sociales (JAC Vereda La Ceiba Corregimiento La Gabarra; MFOPDNS; CORPOREDDEH).

- 2 Organización de víctimas (Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza Las Mercedes; Asociación de Desplazados del Catatumbo ASODESCAT).

- 2 Organizaciones campesinas (ASOCAFEVIC - Comité de Cacaoteros del municipio de El Tarra).

- 1 Organización de mujeres (ASMEDDIT)

Las autoridades electorales destacaron la demanda que tiene la Curul de Paz en Norte de Santander y la masiva participación de organizaciones sociales por la misma.