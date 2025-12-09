La nueva apuesta de Juliana Guerrero: reapareció apoyando lista al Congreso en Cesar

La inscripción de listas al Senado y la Cámara de Representantes dejó al descubierto las fracturas que prefirieron algunos para apostarle a candidaturas y a las próximas elecciones en Colombia.

Un ejemplo es Juliana Guerrero, una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro y quien estuvo envuelta en una polémica por haber presentado un título como contadora para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, pero que, al final, no estaba avalado por el Ministerio de Educación.

Guerrero decidió apostarle al Frente Amplio del Cesar, presentando su lista a la Cámara de Representantes compuesta por Luis Quintero, hijo del exrepresentante “chichi quintero”, así como por Arturo Calderón, Omar Benjumea y Lina de Armas, con quienes comenzaría a ser campaña para la Gobernación del Cesar, según fuentes le aseguraron a Caracol Radio.

Esta nueva apuesta de Guerrero en la coalición independiente del Pacto Histórico, tiene como objetivo disputar una curul a la influyente alianza Gnecco–Cuello, pues no estuvieron de acuerdo con el incumplimiento de los compromisos del Pacto Histórico para conformar una lista unitaria.

De esta manera, Juliana Guerrero se desmarcó del Pacto Histórico, y decidió respaldar al grupo político de Roy Barreras en el Cesar, a pesar de su gran cercanía con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

¿Por qué ha sido cuestionada Juliana Guerrero?

Juliana Guerrero ha sido objeto de varios cuestionamientos por su cercanía al presidente Gustavo Petro y por la forma en que fue escalando en el Gobierno.

Pero su mayor controversia, fue por haber presentado un título de contadora para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, que resultó siendo falso porque ni el Ministerio de Educación, ni la Fundación San José lo habría avalado.