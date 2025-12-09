Judicializados seis presuntos sicarios en Cartagena: una de las víctimas era policía

En el marco del plan Navidad “Una Navidad con Propósito” en desarrollo de acciones contra el homicidio, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, lograron dar resultados contundentes con el objetivo de seguir contrarrestando los delitos de impacto en esta capital y su área metropolitana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estos importantes resultados en beneficio de la ciudadanía se dieron gracias a los dispositivos conformados por hombres y mujeres de la Seccional Investigación Criminal y las patrullas de vigilancia.

Capturados por orden judicial

En el primer operativo, en barrio Nelson Mandela, unidades de la Seccional de Investigación Criminal lograron la captura mediante orden judicial de alias “Jhonsito” de 22 años de edad, quien, con arma de fuego, habría disparado en varias ocasiones contra la humanidad de Kevin Álvarez, el pasado 8 de octubre del año en curso.

Al detenido le figuran dos (2) registros judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

En otras acciones en contra del homicidio, en los barrios Torices y Olaya Herrera sector la Arrocera, se presentó la captura por orden judicial de alias ‘Mailkel’ de 22 años y alias ‘Jorgito’ de 25, quien presuntamente habría participado en el homicidio de Keiner Alexander Graut, de 19 años, hechos ocurridos el 25 de noviembre de 2024.

Notificaciones por homicidio a personas privadas de la libertad

De igual forma se notificó orden de captura por el delito de homicidio a alias ‘El Peluquero’ el hoy capturado presuntamente es señalado como la persona que participó y coordinó el doble homicidio de Luis Felipe Ramos y Camilo Andrés Cerda Vivanco, hechos ocurridos el pasado 19 de junio de la presente vigencia en el municipio de Turbaco.

Se logró establecer que alias ‘El Peluquero’ fungía como coordinador de homicidios de la organización criminal Salsa Nuevas Generación, con injerencia en el municipio de Turbaco.

También se notificó la orden de captura por el delito de homicidio a alias ‘Bebo’, toda vez que se logró establecer que presuntamente, marcó y lideró el homicidio con arma de fuego del Subintendente Francisco Javier Bertel Pérez, hechos ocurridos el pasado 07 de febrero de la presente vigencia en el barrio Buenos Aire de esta capital.

Así mismo, se estableció que alias “Bebo” cumplía el rol de coordinador y marcador de homicidios de la organización criminal Salsa Nueva Generación, con injerencia en los municipios de Cartagena, Turbaco, Arjona y estaría vinculado en el triple homicidio en el corregimiento de Pasacaballos, donde perdieron la vida dos uniformados de la Policía Nacional en (Subintendente Jhon Jairo Evangelista Monterroza y el Patrullero de Policía Andrés Felipe Carrillo Beyona) y el ciudadano Rufino Giraldo Polo.

Son once (11) los homicidios donde presuntamente estaría vinculado alias “El Bebo” entre los años 2024 y 2025.

Capturados en Flagrancia

En una rápida reacción de las patrullas de vigilancia y en la activación del plan candado lograron la captura de alias ‘Deivis’ de 35 años y ‘Muriel’, los cuales serían los responsables del homicidio de Ismael Salas Méndez el pasado 01 de diciembre del presente año, en el sector central del barrio Olaya Herrera.

A alias ‘Deivis’ le figuran 14 registros judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto, fuga de presos, lesiones personales, y constreñimiento, por otra parte alias ‘Muriel’ cuenta con seis (06) registros judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, extorsión y homicidio.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que les definan su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, señaló que en lo corrido del año se han capturado 125 personas por homicidio, 775 por porte ilegal de armas y se han incautado 663 armas de fuego ilegales.