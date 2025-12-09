HUC continúa atención en época decembrina: en velitas no hubo quemados

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) informa que, durante la tradicional celebración de la Noche de Velitas, no se registró ningún caso de pacientes quemados por el uso de pólvora, velas o artículos inflamables.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El reporte fue consolidado por el equipo de Urgencias y los servicios asistenciales del hospital, que mantuvieron vigilancia permanente ante el incremento habitual de incidentes durante estas fechas.

El balance positivo refleja un comportamiento responsable por parte de la ciudadanía y un impacto favorable de las campañas de prevención adelantadas por las autoridades locales y el sector salud.

El HUC destacó que, a diferencia de años anteriores en los que se han atendido adultos con quemaduras leves y graves, este año no fue necesario activar protocolos especiales para este tipo de emergencia, aunque se encuentra vigente un plan de contingencia que inició a principios del mes de noviembre con las Fiestas de la Independencia de Cartagena.

De igual manera, se reitera la importancia de mantener las medidas de autocuidado durante toda la temporada decembrina y principio del próximo año, recordando que la pólvora continúa representando un riesgo significativo, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

“Celebramos que este fin de semana no hayamos recibido ningún paciente quemado. Es una noticia que nos llena de tranquilidad y que demuestra que la comunidad está actuando con más responsabilidad. Invitamos a las familias a continuar con esta conducta preventiva para que las festividades transcurran sin incidentes y sin tragedias que se puedan evitar”, señaló Rodrigo Arzuza Jiménez, gerente del Hospital Universitario del Caribe.

El Hospital Universitario del Caribe continuará monitoreando de manera permanente el comportamiento en salud pública durante la temporada, en articulación con la Secretaría de Salud Departamental, el Dadis y demás entidades del sistema.