Habitantes de Aguaclara preocupados por incomunicación derivada de los problemas de orden público

Cúcuta

Luego del ataque contra la fuerza pública en la zona rural de Cúcuta sobre el corregimiento de Aguaclara sus habitantes han quedado incomunicados por las restricciones que ha impuesto la fuerza pública en materia de movilidad.

Frente a ello, la vía principal para acceder a esta localidad registra algunas limitantes que han dificultado el movimiento peatonal y vehicular en la zona.

Frente a ello, dirigentes comunales reclamaron a la Alcaldía de Cúcuta revisar la situación de la infraestructura vial que tiene el corregimiento y garantizar la movilidad de los residentes en la zona.

Indicaron que en medio de los controles que se han fijado hay traumatismos y dificultades, y la vía alterna que por varios días tomaron esta en precarias condiciones.

Finalmente pidieron a las autoridades locales, secretaría de infraestructura intervenir para la recuperación teniendo en cuenta el impacto social que se ha generado en el área rural por esta situación.