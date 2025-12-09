Grupo élite para enfrentar criminalidad en la región

Cúcuta

La Policía Nacional anunció la creación de un grupo élite especial para hacerle frente al terrorismo en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana.

Las autoridades luego de responsabilizar el Ejército de Liberación Nacional ELN, de los hechos violentos que cobraron la vida de dos uniformados, dejaron dos heridos y cuatro civiles lesionados anunciaron la puesta en marcha de esa unidad especial.

El director nacional de la policía general William Rincón dijo que en ese sentido, para la ciudad serán 124 y para el departamento de Norte de Santander 184 uniformados.

El alto oficial advirtió que será unidades dedicadas a contrarrestar la criminalidad generada por los grupos guerrilleros que delinquen en esta zona del oriente colombiano.

Las autoridades en esta zona del país se mostraron optimistas de lograr avances significativos en el desarrollo de las investigaciones por estos hechos y de lograr capturar la los responsables de los hechos terroristas.