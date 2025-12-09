Golpe a candidatura de Efraín Cepeda: con carta, sector conservador sella apoyo a ‘Pipe’ Córdoba

El excontralor general de la República Carlos Felipe Córdoba recibió oficialmente el apoyo de un grupo de congresistas del Partido Conservador que respaldan su postulación para ser el candidato oficial de esa colectividad a la Presidencia de la República.

La W conoció una carta firmada por 16 de 27 representantes a la Cámara que tiene esa colectividad en la cual informan a la actual presidenta del partido, Nadya Blel, y al Directorio Nacional Conservador, su respaldo a la postulación de Córdoba como el aspirante oficial de los conservadores en la carrera por la Casa de Nariño.

Lea más: Julián López, presidente de la Cámara, confirmó que se lanzará a la Gobernación del Valle en 2027

“El Partido Conservador Colombiano, fiel a su historia y a los principios fundacionales de democracia, se encuentra en un momento crucial para fortalecer su presencia en la vida pública y reafirmar su compromiso con el país . En ese contexto, consideramos que el doctor Felipe Córdoba encarna plenamente los valores doctrinarios que inspiran al partido: en la defensa del Estado Social de Derecho, la lucha contra la desigualdad y la corrupción, la eficiencia en la gestión pública y la transparencia como norma ética y política”, señala la misiva.

Le puede interesar Manejan al Partido Liberal como banco de avales; se reparten el poder padre e hijo: Carlos Quintero

Asimismo, los firmantes piden formalmente que Córdoba reciba el “respaldo institucional y otorgue el aval del Partido Conservador Colombiano al doctor Felipe Córdoba Larrarte como candidato a la Presidencia de la República”.

La comunicación es firmada por los representantes de varios departamentos del país, que pertenecen además a poderosos grupos políticos. Llama la atención, por ejemplo, la firma de Juliana Aray, congresista de Bolívar y quien es fórmula de la presidenta del partido, Nadia Blel, lo cual indirectamente sugiere el respaldo de la casa Blel, que de momento no se ha pronunciado.

También aparece el nombre de Alfredo Ape Cuello, del Cesar, quien cobró protagonismo por liderar la interlocución de la bancada conservadora en Cámara con el actual Gobierno y de haber puesto la hoja de vida de las dos últimas ministras de Deporte.

Lea también: “Dilian Francisca Toro tiene sus garras postradas en el partido de la U; tiene miedo”: Julián López

A la lista se suma el representante Wadith Manzur, expresidente de la Comisión de Acusación y hoy investigado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

La W conoció que esta misma semana el excontralor se inscribirá en el partido, agudizando la división interna y dejando en un escenario difícil al senador Efraín Cepeda, quien al comienzo de la contienda tenía el favoritismo y hoy sigue perdiendo apoyos.

Vea la carta:

Escuche la noticia completa a continuación:

Play/Pause Golpe a candidatura de Efraín Cepeda: con carta, sector conservador sella apoyo a ‘Pipe Córdoba’ 11:03 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: