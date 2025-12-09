El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Exministro Luis Felipe Henao denuncia zona de distención para Clan del Golfo en cuatro departamentos

El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para denunciar una posible zona de distención para el Clan del Golfo, advirtiendo tres preocupaciones en medio de la época electoral.

El 1 de marzo, seis días antes de elecciones, comienza la implementación de la zona de distención.

No existen compromisos claros de dejar de delinquir. “Este es el grupo más grande de narcotráfico del mundo”.

Empieza en cuatro departamentos Córdoba, Antioquia, Chocó y Bolívar.

Por su parte, Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo, defendió el proceso con el Clan del Golfo.

“De lo que se tratan las zonas de ubicación temporal es de ubicar el tránsito de este grupo armado hacia una condición distinta, que se debe hacer sin que haya constreñimiento de la población”, indicó.

Escuche aquí la entrevista completa: