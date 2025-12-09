Cartagena

En Cartagena UNGRD inició recuperación de Playa 2

La intervención de este tramo supera los $8.000 mil millones

En Cartagena la UNGRD inició el cierre temporal de Playa 2, para intervenir 355 metros entre los espolones 3 y 2 con una escollera y relleno de playa.

La intervención supera los $8.000 mil millones, orientados a mitigar la erosión y mejorar el entorno para residentes, turistas y actores de playa.

Antes del inicio se socializó con los actores de playa el cronograma, los accesos y las medidas operativas previstas.

El proyecto global supera los $245.000 millones, con un 62% aportado por la UNGRD. Las obras se desarrollan con autoridades locales y comunidades, contribuyendo a la seguridad frente a desastres asociados a fenómenos naturales.

