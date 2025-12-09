En Bolívar, recuperarán 34 km de vías para beneficiar a Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao

Con el primer palazo en San Estanislao de Kostka, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, puso en marcha la megaobra vial de 34 kilómetros que transformará por completo la histórica vía de La Línea, convirtiéndola en una verdadera autopista regional que reducirá significativamente los tiempos de recorrido y evitará que los vehículos sufran los daños que hoy genera el mal estado de la carretera.

La nueva vía conectará a Cartagena con San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima.

Arana recordó que esta carretera, estratégica para miles de familias, llevaba años deteriorándose, afectando la movilidad y encareciendo el transporte.

“Esta vía representa mucho para esta zona del departamento. No podíamos esperar a que colapsara para intervenirla. De aquí a Villanueva estaba deteriorada; de Villanueva a Santa Rosa, en mal estado; y de ahí a Cartagena, regular. Tomamos una decisión clara: reconstruirla en su totalidad, sin parches, con especificaciones modernas que la conviertan en una autopista eficiente, segura y acorde con el crecimiento del tráfico”, afirmó.

La comunidad coincidió en que esta es la obra que habían esperado por años: una intervención que no solo mejorará la movilidad, sino que impulsará la economía local, fortalecerá el comercio agrícola y dignificará la vida de miles de habitantes del norte de Bolívar.

Acompañado por su equipo de gobierno y los alcaldes Halvis Bello (Santa Rosa), Geninson Fernández (San Estanislao) y Eurípides Velasco (Villanueva), el mandatario dio inicio a una de las obras más importantes del periodo.

“Esta carretera representa unidad, transformación y desarrollo. Es calidad de vida para quienes vivimos aquí”, expresó un líder campesino.

Lista en un año

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 12 meses y contempla una recuperación integral de los tramos críticos mediante excavación profunda y reposición total de la estructura del pavimento. Con esto, la vía quedará en condiciones de autopista: más resistente, más rápida y mucho más segura.

A lo largo de los 34 kilómetros se realizará microfresado, aplicación de una nueva capa asfáltica y mejoras sustanciales en la seguridad vial. Entre las actividades previstas se encuentran:

• Excavación y recuperación total del pavimento.

• Construcción de terraplén, obras de contención y drenaje.

• Instalación de subbase y base granular.

• Aplicación de imprimación y mezcla asfáltica en caliente.

• Señalización para reforzar la seguridad vial.

Además, entre la carretera de La Cordialidad y Santa Rosa se construirá una cicloruta que brindará mayor protección a los ciclistas y promoverá la actividad deportiva.

La Línea se transforma

El gobernador Arana destacó que esta intervención se articula con el paquete de obras que la Gobernación de Bolívar viene ejecutando en todo el norte del departamento, beneficiando directamente a San Estanislao, Villanueva, Soplaviento y San Cristóbal.

“Invertimos en lo que realmente impacta la vida de la gente. En Villanueva construiremos un estadio de fútbol, nuevas vías, calles, el acueducto y un megacolegio que ya avanza un 40 %. En San Estanislao ya está funcionando el PAE, entregaremos en los próximos días el décimo megacolegio y, con el COMPI, pavimentamos calles en el barrio San José. También avanza la vía a Las Piedras y el nuevo acueducto. En Soplaviento habrá acueducto y mejores vías; y en San Cristóbal construimos un barrio nuevo, entregamos una calle pavimentada y avanzamos hacia un estadio y la pavimentación de la vía principal”, detalló el mandatario.

Arana concluyó que “lo que está pasando en esta zona del norte de Bolívar es una verdadera transformación que mejora la calidad de vida de miles de habitantes y confirma nuestro compromiso con un desarrollo integral y sostenible”.