Distrito recuperará vía principal del barrio Villa Rubia

La transformación de los barrios sigue tomando fuerza en la Localidad 3. El Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura, en las próximas semanas dará inicio a una de las obras más esperadas de Vías para la Felicidad: la construcción completa de la vía principal del barrio Villa Rubia, una intervención histórica que responde a más de dos décadas de peticiones y necesidades ignoradas.

Se trata de la carrera 78B, entre la calle 8A y la calle 15, es decir desde su inicio frente a Portales de San Fernando y el Complejo Deportivo Alameda La Victoria, hasta la cancha interna conocida como La Charca. Además, se arreglarán los callejones, donde por años se han vivido todas las afectaciones que produce el abandono vial.

La obra contempla la construcción de 565 metros lineales, alrededor de 3.440 metros cuadrados de pavimento nuevo, con soluciones integrales que incluyen drenaje, manejo de aguas y adecuaciones necesarias para estabilizar una calle que históricamente ha funcionado como vía de desagüe natural. Por allí bajan las aguas de barrios vecinos, descienden hacia El Socorro, continúan al canal Ricaurte y desembocan en la Ciénaga de la Virgen.

En Villa Rubia, desde hace más de 20 años, los vecinos han tenido inundaciones recurrentes, han soportado el deterioro de más del 80% del pavimento, han soportado una movilidad vehicular atrofiada, y han sufrido la desvalorización de las viviendas. Allí, la calidad de vida ha sido golpeada por el paso del tiempo y la falta de atención gubernamental. Hoy, ese ciclo se rompe.

En este barrio, ubicado entre La Consolata y San Fernando, con más de 40 años de fundación y más de 350 viviendas, sus habitantes se habían resignado ante el deterioro. Los taxistas se niegan a entrar, los carros sufren daños constantes y la movilidad interna es prácticamente imposible en temporada de lluvias. Ningún gobierno anterior les cumplió. Sin embargo, próximamente, por primera vez en más de dos décadas, la gente verá maquinaria, ingenieros, obreros y soluciones reales.

“Esto es lo que significa gobernar con el oído y con hechos. Llegar a los barrios a los que nadie llegó y resolver los problemas que nadie quiso asumir. Villa Rubia esperó más de 20 años esta obra y muy pronto la vamos a hacer realidad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Actualmente, el programa Vías para la Felicidad tiene varios frentes de obra activos en zonas como la avenida Pedro Romero, la avenida del Consulado, la vereda Tierra Baja, el corregimiento de Punta Canoa, la diagonal 30 en el barrio Ceballos, dos nuevas calles del barrio La Candelaria, entre otros puntos estratégicos de la ciudad.

Con el anuncio de esta intervención en Villa Rubia, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz reafirma que Vías para la Felicidad es mucho más que un programa de pavimentación: es una política pública de dignidad, movilidad segura y justicia social.