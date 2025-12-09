Tunja

Dignidad y Compromiso inscribe su lista oficial de candidatos a la Cámara por Boyacá

La colectividad presentó seis aspirantes con trayectoria en liderazgo social, comunitario, gremial y empresarial.

El partido destacó que la lista con voto preferente representa la diversidad territorial y las demandas ciudadanas del departamento.

El partido destacó que la lista con voto preferente representa la diversidad territorial y las demandas ciudadanas del departamento.

Sebastián Olmos

Boyacá

El partido Dignidad y Compromiso formalizó la inscripción de su lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Boyacá, conformada por seis aspirantes que representan distintos sectores sociales, comunitarios y gremiales del departamento. La colectividad presentó una lista con voto preferente y destacó que sus postulados cuentan con trayectoria comprobada en liderazgo ciudadano y defensa de los derechos.

La lista quedó integrada de la siguiente manera:

Graciela Ramírez Monroy (101), administradora pública, con experiencia en la defensa de la salud y de los derechos laborales del sector. Ha ejercido liderazgo comunitario en Tunja y fue candidata al Concejo municipal.

Javier Araque Elaica (102), administrador de empresas, docente universitario y dirigente gremial. Ha trabajado en procesos de inclusión social para personas con discapacidad y se desempeñó como concejal de Tunja, con reconocimiento en la provincia Centro.

Olga Niño Rojas (103), dirigente social con amplia labor en la promoción de la participación de la mujer y en la defensa de los derechos de género, infancia y adolescencia en Duitama y en las provincias del Tundama y Sogamuxi.

Layoneth Grandas Villamil (104), empresario del sector audiovisual, productor de eventos masivos y promotor cultural. Fue candidato al Concejo de Tunja y ha impulsado iniciativas comunitarias en distintos municipios del departamento.

José de los Ángeles Fernández Palacios (105), productor minero y dirigente del sector esmeraldero en San Pablo de Borbur. Es reconocido por su liderazgo comunitario y campesino en la provincia de Occidente.

Edgar Fernando Farfán Corzo (106), abogado con trayectoria en acompañamiento jurídico a comunidades del Ricaurte Alto. Es promotor de derechos humanos y de procesos relacionados con la salud física, mental y la inclusión de personas con discapacidad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad