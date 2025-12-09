Dignidad y Compromiso inscribe su lista oficial de candidatos a la Cámara por Boyacá

El partido destacó que la lista con voto preferente representa la diversidad territorial y las demandas ciudadanas del departamento.

Boyacá

El partido Dignidad y Compromiso formalizó la inscripción de su lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Boyacá, conformada por seis aspirantes que representan distintos sectores sociales, comunitarios y gremiales del departamento. La colectividad presentó una lista con voto preferente y destacó que sus postulados cuentan con trayectoria comprobada en liderazgo ciudadano y defensa de los derechos.

La lista quedó integrada de la siguiente manera:

Graciela Ramírez Monroy (101), administradora pública, con experiencia en la defensa de la salud y de los derechos laborales del sector. Ha ejercido liderazgo comunitario en Tunja y fue candidata al Concejo municipal.

Javier Araque Elaica (102), administrador de empresas, docente universitario y dirigente gremial. Ha trabajado en procesos de inclusión social para personas con discapacidad y se desempeñó como concejal de Tunja, con reconocimiento en la provincia Centro.

Olga Niño Rojas (103), dirigente social con amplia labor en la promoción de la participación de la mujer y en la defensa de los derechos de género, infancia y adolescencia en Duitama y en las provincias del Tundama y Sogamuxi.

Layoneth Grandas Villamil (104), empresario del sector audiovisual, productor de eventos masivos y promotor cultural. Fue candidato al Concejo de Tunja y ha impulsado iniciativas comunitarias en distintos municipios del departamento.

José de los Ángeles Fernández Palacios (105), productor minero y dirigente del sector esmeraldero en San Pablo de Borbur. Es reconocido por su liderazgo comunitario y campesino en la provincia de Occidente.

Edgar Fernando Farfán Corzo (106), abogado con trayectoria en acompañamiento jurídico a comunidades del Ricaurte Alto. Es promotor de derechos humanos y de procesos relacionados con la salud física, mental y la inclusión de personas con discapacidad.