Con tutela parlamentario le reclama al partido liberal su derecho a participar en elecciones

Cúcuta

Luego del terremoto político que se desató por el ingreso de la esposa del alcalde del Cúcuta Yirley Vargas a la contienda electoral del Congreso de la República varios parlamentarios quedaron a la deriva.

Uno de ellos fue el Representante a la Cámara por el partido liberal Wilmer Guerrero quien fue excluido de las listas de esa colectividad.

Frente a ello el parlamentario dijo a Caracol Radio que “acudió a una tutela, parta hacer valer nuestros derechos, los derechos de todos los colombianos, el mio es a elegir y ser elegido. Cualquier persona que hoy pida un aval en cualquier partido se lo podían negar y no le estarían violando el derecho porque podría aspirar por otro partido. Quienes hoy ostentamos una credencial no podemos aspirar por otro partido, porque la ley a través de la doble militancia no lo prohíbe”.

“El cuatro de diciembre colocamos la tutela, estamos esperando que esta semana sea tutelado nuestro derecho, sea fallado y poder tener un espacio dentro de la lista. Es la primera vez en la historia que un congresista en ejercicio se le niega el aval por parte de un partido” dijo el parlamentario.

Finalmente se mostró confiado que la justica en derecho le permita estar presente en las próximas elecciones de Congreso de la República.