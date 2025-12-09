Cero homicidios durante primer puente festivo de diciembre en Bolívar

La Policía Nacional calificó como positivo el balance en materia de seguridad durante la celebración del Día de la Inmaculada Concepción en Bolívar, con una reducción del 100 por ciento en los homicidios respecto a 2024, año en el que se registraron tres casos.

“Hay un balance sumamente positivo, especialmente en lo que tiene que ver con la protección de la vida y la reducción de los homicidios”, afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, quien subrayó que todo el trabajo operativo hace parte del Plan Navidad con Propósito.

Durante la noche de las velitas se logró una reducción total de los homicidios en el departamento, salvando tres vidas en comparación con la misma fecha del periodo anterior. Además, “se incautaron alrededor de cinco armas de fuego y se realizaron 25 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia”, como riñas, que disminuyeron en un 27 por ciento (105 casos menos).

En cuanto a los comparendos por manipulación de pólvora, hubo una reducción del 34 por ciento, con 41 casos menos. “Asimismo, se impusieron siete órdenes por comportamientos que afectan la tranquilidad; ocho por el excesivo uso del ruido; 25 por afectaciones a la convivencia intrapersonal; tres por comportamientos que afectan a niñas, niños y adolescentes; y diez relacionadas con actividades económicas”, señaló Reyes Ramírez.

Las llamadas a la línea de emergencia 123 también disminuyeron. En las últimas horas se atendieron 55 reportes: 17 por riñas, 19 por perturbación a la tranquilidad pública y 19 por uso excesivo de pólvora.

En materia de seguridad vial, se impusieron 126 órdenes de comparendo: 41 por no contar con seguro obligatorio, 27 por no realizar la revisión técnico-mecánica, 19 por destinar vehículos a un servicio diferente al autorizado, entre otras infracciones.

“Durante la celebración de esta fecha especial hubo una reducción del 60 por ciento en la accidentalidad vial, es decir, tres casos menos. También se logró una reducción del 100 por ciento en fallecidos por accidentes, con un total de cero casos, en comparación con el año pasado, cuando se registraron tres decesos”, puntualizó el comandante.