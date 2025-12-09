Capturan a 6 dragoneantes de la cárcel de La Dorada por colaborar con una red de extorsión

Manizales

La Policía capturó a siete personas entre ellas seis miembros activos del INPEC en la Dorada, quienes facilitaban el actuar de una estructura dedicada a la extorsión carcelaria. Esta organización delincuencial tenía en una cuenta casi 600 millones de pesos

Un trabajo de varios meses de investigación determinó que un líder reconocido de extorsión carcelaria trabajaba de la mano con 6 dragoneantes de la cárcel Doña Juana de La Dorada, en el operativo se capturó a una mujer que era la encargada de recolectar los dineros .

“Se logra a través de un trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación, pero aquí hay que decirlo con el apoyo decidido del INPEC, la captura de siete personas, entre ellos seis guardianes activos del INPEC, una persona, una mujer particular que era quien recogía todo el dinero de estas extorsiones y se realiza la imputación a quien es el cabecilla de este grupo organizado”, dijo la coronel Rocío Melo, comandante de la Policía Caldas

La colaboración de los miembros del INPEC se manifestaba en los permisos para entrar celulares, dinero entre otros elementos necesarios para seguir con el actuar criminal.

La Policía de Caldas manifestó que los directivos del INPEC apoyaron a los investigadores que determinaron la colaboración de esos funcionarios con esta organización delincuencial .

“Como lo mencioné, eso fue un trabajo que tuvo el apoyo permanente del INPEC, con quien hemos estado hablando con el coronel Gutiérrez, el director del INPEC Y se mantiene una comunicación permanente y ellos nos permitieron realmente y nos facilitaron todos los elementos para identificar a los responsables”; dijo la comandante .