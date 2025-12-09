Cápsula antiterrorismo busca capturar a los responsables de destruir el peaje en Girardota

Medellín

Ante la situación generada por un explosivo detonado presuntamente por el ELN en el peaje Palocabildo de Girardota, las autoridades comenzaron con la investigación para capturar a los responsables, lo mismo que se refuerza la seguridad para evitar que se repitan situaciones similares en la subregión del Valle de Aburrá.

Por ahora, la Policía Metropolitana, en apoyo con el Ejército, activó un plan especial antiterrorismo para lograr ubicar a los dos hombres que abandonaron el explosivo en el peaje y que huyeron en moto.

“Desde el mismo momento del hecho fue activada la cápsula antiterrorismo, a través de la que nuestros profesionales de la seccional de investigación criminal, GAULA, la inteligencia, en coordinación con el ejército nacional, avanzan con las investigaciones para esclarecer esta acción criminal, y, asimismo, judicializar y capturar a los responsables”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha solicitado que se extremen las medidas de seguridad para evitar que un ataque como el ocurrido en la madrugada de este martes en Girardota ocurra en otras poblaciones del valle de Aburrá.

“Que a través de las labores de inteligencia que tienen tanto ejército, como policía, como fiscalía, avancen en allanamientos para impedir ataques terroristas en la ciudad de Medellín y en los municipios del área metropolitana”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a la solicitud de prevenir estos hechos que generan temor entre la población con un mensaje a la fiscalía.

“Una decisión de allanar un domicilio es una discrecional de los fiscales del caso, y es muy importante que ante esta amenaza ellos tengan plena conciencia de la situación que estamos viviendo y faciliten ese trabajo operativo, no solo desde lo judicial, sino el que pueda hacer la fuerza pública para generar la disuasión que se requiere”.

Agregó que ya están detrás de los responsables de los recientes hechos atribuidos de manera inicial a la guerrilla del ELN.