Cámara de Comercio de Ibagué destaca el dinamismo y expansión del sector gastronómico en la ciuda

Colombia

La gastronomía se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía ibaguereña. Hasta septiembre de 2025, la Capital Musical de Colombia, como se le conoce, registró 4.437 empresas formales vinculadas a actividades gastronómicas, un tejido empresarial robusto que confirma su papel como generador clave de empleo, con cerca de 13.755 trabajadores vinculados.

Así está el crecimiento emprendedor en la región

La vitalidad emprendedora se refleja en el comportamiento de cifras de nuevas matrículas y renovaciones entre el 2024 y 2025, evidenciado que en el último año se alcanzaron los 4.437 registros, equivalente a un crecimiento del 11,68% comparado con el mismo periodo del año 2024 cuando se registraron 3.973.

De esta manera se muestra no solo el dinamismo del sector, sino de su creciente peso en la estructura productiva local.

El liderazgo de la Cámara de Comercio de Ibagué

La Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) lidera una estrategia regional que integra programas de capacitación, acompañamiento empresarial y espacios de promoción comercial, todos orientados a fortalecer la competitividad, la innovación y la visibilidad de los negocios locales.

Así fue la edición 2025 de ‘Ibagué Tierra de Sabores y Tradición’

En este contexto, se llevó a cabo la edición 2025 de Ibagué Tierra de Sabores y Tradición, uno de los eventos más representativos del sector, que durante tres días reunió a más de 6.000 asistentes y contó con la participación de más de 80 empresas entre expositoras, patrocinadoras y aliadas, consolidándose como un espacio que facilitó oportunidades de relación comercial, posicionamiento y acercamiento con clientes potenciales.

La feria no solo se planteó como una vitrina comercial, sino como una experiencia cultural y familiar, donde los asistentes disfrutaron de música en vivo, orquestas, concursos, show de humor, zona para niños, además de los espectáculos de cocina de chefs locales y el invitado nacional Jorge Rausch.

“Ibagué Tierra de Sabores y Tradición se desarrolló en un momento clave para la gastronomía local, permitiendo destacar el trabajo de nuestros empresarios y el potencial de este sector. Desde la Cámara de Comercio de Ibagué continuamos impulsando iniciativas que fortalezcan su competitividad, articulen cadenas productivas y abran nuevas oportunidades para su crecimiento”, afirmó Carlos Hernando Enciso Pérez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.

La Cámara de Comercio de Ibagué mantiene un compromiso activo con el desarrollo económico de la ciudad, impulsando el fortalecimiento empresarial, la formalización, la innovación y la sostenibilidad del tejido productivo.

De manera permanente, la entidad articula acciones y programas que buscan consolidar un entorno competitivo y generar oportunidades reales de crecimiento para los emprendedores y las empresas del territorio.