Así quedó el tablero político de Norte de Santander para el Congreso

Norte de Santander.

Concluido el proceso de inscripción de candidatos, Norte de Santander entra oficialmente en la carrera por el Congreso de la República con un panorama amplio y diverso.

El departamento contará con 21 listas a la Cámara de Representantes, postulaciones a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Catatumbo y varios nombres dentro de listas nacionales al Senado.

En Caracol Radio le damos a conocer cómo quedaron conformadas:

Cámara de representantes

Los partidos tradicionales inscribieron listas completas.

El Partido de la U presentó a Diógenes Quintero Amaya, Martha Liliana Angarita Bolado, José Julián Amaya Cabellos, Kemin Lorena Goyeneche Leal y Edwin Alfredo González Rangel.

En Cambio Radical figuran Eimy Julieth Suárez González, Juan Yenid Suárez Gómez, Olguín Mayorga Pérez, Cristel Nathaly Padilla Camacho y Óscar Moisés Montes Ararat.

El Centro Democrático competirá con Juan Felipe Corzo Álvarez, Laudelina Pérez Solano, Jaime Ricardo Marthey Tello, Marlon Chacón Garnica y Juliana Alvarado Romero.

Por el Partido Liberal fueron inscritos Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán, Delli Carina Angarita Galvis, Geisa Cristina Tarazona Ditta, Jazlin Esther Reslen Tapia y Ramón Elí Támara Rivera.

El Partido Conservador irá con Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, Shirley Rodríguez Quintero, Ricardo José Suárez Gómez, Yuriani Pérez García y José Luis Duarte Contreras.

Nuevas fuerzas y partidos emergentes

El Nuevo Liberalismo inscribió a Jaime Castilla Verjel, María Angélica Mandón Lanzziano, Marlyn Mildreth Misse Martínez, Kelly Johana Julio Collantes y Carlos Alberto Castro Sánchez.

Colombia Renaciente presentó lista con Miguel Ángel Flórez Leal y Bernalda Castillo Linares, mientras que Salvación Nacional apostó por Andrés Felipe Gómez González, Edna Patricia Casallas Ortegón, Jhon Leonardo Olivares Rivera, Luis Leonardo Parada Sierra y Maricela Villamizar Pabón.

Las coaliciones

El Pacto Histórico competirá con lista cerrada, integrada por Jaime Alberto Gómez Montañez, Liliana Barragán Díaz, Oswaldo Andrés Obando Jiménez, Laura Cristina Amaya Quintero y Luis Alberto García García.

Por la Coalición Mira y Dignidad y Compromiso fueron inscritos Miguel Francisco Uribe Centanaro, Yuleisi Acosta Rodríguez, Janely’s Mileth García Pérez, José Rafael Espinel Páez y John Eduardo Peña Meza.

La Coalición Alianza Verde-En Marcha-La Fuerza la conforman Jairo Tomás Yáñez Rodríguez (Alianza Verde), Albeiro Bohórquez Manrique (La Fuerza), Laura Marcela Márquez Camero (En Marcha), Katerin Marieth Galván Quintero (Alianza Verde) y Silvia Johanna Rincón Hernández (En Marcha).

El Movimiento Agrario Colombiano (PACOL) inscribió a Carlos Andrés Latorre Araque, Orlando Latorre Araque, Juan Carlos Ascanio Pérez, Leyda Milena Rivera Lizarazo y Diego Fernando Suárez Sánchez.

En representación de comunidades étnicas, el Consejo Comunitario Panamá de Arauca postuló a Pedro David Saa Soto y Mishell Tatiana Marroquín Erazo.

Curules de paz del Catatumbo

En la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, el protagonismo es de las organizaciones sociales y comunitarias.

La JAC de la vereda La Ceiba, en La Gabarra, inscribió a Ruth Leidy Guillín Ortega y Rubel Ángel Quintero Quintero.

El MFOPDNS postuló a Juan Carlos Quintero Sierra y María Jesús Carvajal Vásquez, mientras que Corporeddeh hizo lo propio con Enrique Rafael Pertuz Ariza y Corina Yezmín Durán Botero.

Entre las organizaciones de víctimas figuran la Asociación Caminos de Esperanza Las Mercedes, con Tatiana Judith Gaona Pinzón y Wladimir Gómez Becerra, y Asodescat, con Aleider Contreras Ascanio y María Alejandra Toro Toro.

Por los sectores campesinos competirán Asocafevic, con Carlos Alberto Salcedo Salazar y Marisol Rojas Galván, y el Comité de Cacaoteros de El Tarra, con Miguel Ángel Vaca Quintero y Nidia Arelis Mendoza Ramírez.

Desde la organización Asmeddit fueron inscritos Jhon Jairo Ascanio Guerrero y Ruth Estela Solano Arciniegas.

Aspirantes al Senado

Norte de Santander también tendrá representación en listas al Senado.

Por el Partido Liberal aspiran Alejandro Carlos Chacón y Yirley Vargas; el Centro Democrático lleva a Estefanía Colmenares; En Marcha, a Juan Carlos Bocanegra; y el Nuevo Liberalismo, a Pedro Leyva.

En el Partido ADA figura José Gregorio Botello, por el Pacto Histórico Martín Alonso Caicedo Carabalí, y por el Partido Conservador Juan Carlos García Gómez.

También están Jairo Castellanos por la ASI en coalición, Édgar Díaz por Cambio Radical, Lorena Ríos por Colombia Justa Libres, Wilmer Carrillo por el Partido de la U, quien busca el salto de la Cámara al Senado, y Heiner Leal por Dignidad y Compromiso, dentro de la coalición Ahora Colombia.

Con este panorama ya definido, Norte de Santander entra en la fase decisiva de una contienda que promete alta competencia, reacomodos políticos y una intensa lucha voto a voto.