Actividades de prevención buscan evitar accidentes de tránsito en Bolívar

La campaña también incluyó la entrega de material informativo y la orientación sobre comportamientos seguros en carretera

El bullicio de diciembre se hace sentir en las carreteras de Bolívar, pero en el kilómetro 132+600 de la vía Sincelejo-Calamar, la tranquilidad se mantiene gracias al trabajo de la seccional de Tránsito y Transporte. Allí, los uniformados desplegaron una campaña de prevención vial en el marco de la estrategia Navidad con Propósito, dirigida a los conductores de motocicletas y a sus acompañantes.

Entre el ruido de los motores y el vaivén de los viajeros, los policías entregaban consejos sobre el uso del casco, la velocidad adecuada y la importancia de respetar las normas de tránsito. “Nuestro objetivo es que todos lleguen seguros a sus hogares y disfruten estas fiestas en familia. La prevención y la responsabilidad son nuestra prioridad”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La campaña también incluyó la entrega de material informativo y la orientación sobre comportamientos seguros en carretera. Así, en medio del ajetreo navideño, la estrategia Navidad con Propósito recuerda que la prevención y la responsabilidad son el mejor regalo que podemos darnos para proteger la vida en estas fechas.

