Abren investigación contra dragoneante por error en cotejo dactiloscópico que permitió fuga de preso

El director de la cárcel La Picota, Horacio Bustamante, en diálogo con La W, reconoció que la dragoneante encargada del cotejo dactiloscópico se equivocó y que ello provocó la fuga de Pedro David Nieves Mosquera, condenado a 28 años de prisión por secuestro extorsivo mediante el ‘cambiazo’.

Al mismo tiempo, recordó que hace cerca de dos décadas no se registraban planes de escape bajo esta modalidad y, por ello, se creó el grupo de Identificación y Reseña, para que a través de la revisión de las huellas dactilares se evitaran las fugas.

“Al momento del cotejo dactiloscópico, la funcionaria encargada le dio visto positivo para que esta persona privada de libertad saliera, cuando debió haber dado un reporte negativo. Entonces, por el error de ese control, el privado de la libertad se fugó, salió prácticamente caminando”, dijo.

Por instrucción del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, se abrió una investigación disciplinaria contra la dragoneante. Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la Nación también asumirá el caso.

No obstante, el director de La Picota, coronel Daniel Gutiérrez Bustamante, defendió la labor de la dragoneante del Inpec involucrada en la fuga.

“La funcionaria es una excelente dragoneante, una mujer que ha entregado su vida al Instituto. Yo no creo que haya dolo, es decir, que se haya prestado para todo esto. Ella atendió más de 400 reseñas del personal de visita masculina que ingresó a La Picota”, afirmó en W Radio.

Agregó que “esa fuga la planearon y, desafortunadamente, nuestra dactiloscopista falló. No creo que haya dolo; sin embargo, el director del Inpec ya ordenó las pesquisas pertinentes a través del aparato disciplinario y también en lo penal por favorecimiento de fuga, incluso para los funcionarios”.

¿Cómo fue la fuga?

El director explicó que el hombre que participó directamente en la evasión de Pedro David Nieves Mosquera —es decir, quien hizo el ‘cambiazo’— quedó a disposición de la Fiscalía.

En la investigación preliminar se estableció que este individuo había sido compañero de prisión del recluso que se fugó, cuando ambos estuvieron privados de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá.

“Lo que pudimos indagar de esta persona es que estuvo preso en la Cárcel Nacional Modelo y coincidió en estar detenido con quien se nos fugó, por la misma época. Él pagó 10 años en la Modelo, así que tenemos serios indicios de que esto fue muy bien planeado. Estuvo ayer aquí con nosotros y lo pusimos a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, dijo Bustamante.

El coronel añadió que esta persona también podría responder por los delitos de favorecimiento en la fuga de presos o suplantación de personas.

¿Cómo llegó a la cárcel?

Según el director, la visita ingresó con ropa normal, lo que permitió que el recluso saliera vestido con jean azul, camiseta blanca, chaqueta y gafas, sin levantar sospechas.

El video de seguridad

Bustamante señaló que existe un video de las cámaras de seguridad del penal que muestra cómo el hombre pasó los controles sin problema.

“Ese video ya está en cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación. Allí se observa cómo pasa el control de la reseña, se hace el cotejo y se da la fuga”, explicó.

Agregó que “desafortunadamente se dice que el método de cotejar huellas es infalible porque no hay dos iguales en el mundo, pero nuestra funcionaria falló y ahora tenemos esta consecuencia”.

Las autoridades competentes deberán determinar si la dragoneante incurrió en alguna falta por permitir la fuga, tras el error en la verificación de las huellas dactilares.

“Nosotros dejamos esto en manos de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría, para que determinen si hubo dolo, complicidad o si, definitivamente, la funcionaria falló en el cotejo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

