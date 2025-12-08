Tres vehículos destruidos por incendio en el barrio El Bosque de Cartagena

Durante la noche de Velitas un incendio se presentó en un taller de mecánica del barrio El Bosque.

Al parecer un desconocido lanzó un volador que cayó sobre una polisombra y se inició el fuego que afectó seriamente tres vehículos que se encontraban en el lugar.

El establecimiento pertenece a Mauricio Maza, conocido como El Profe, quien pide ayuda frente a esta eventualidad.